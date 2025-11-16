תיאטרון בית ליסין משיק גרסה פרועה וצבעונית למחזהו הקלאסי של פיטר שאפר. ליאור אשכנזי כסליירי הקנאי וטל גרושקה כמוצרט הגאון במאבק תככים שכבש את העולם

תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר משיק הפקה חדשה ומרהיבה של המחזה הקלאסי "אמדאוס" מאת פיטר שאפר, בכיכובם של ליאור אשכנזי בתפקיד אנטוניו סליירי וטל גרושקה כוולפגנג אמדאוס מוצרט. הדרמה, שכבשה במות ברחבי העולם והפכה לסרט קולנוע אייקוני זוכה פרסי אוסקר, עולה בגרסה עדכנית, פרועה וצבעונית בבימויו של רוני ברודצקי.

עלילת המחזה: קנאה שמעבירה על הדעת

המחזה מתמקד במאבק הבלתי מתפשר בין מוצרט – מלחין צעיר, כריזמטי וחסר רסן – לבין סליירי, מלחין החצר הוותיק והמכובד. סליירי, שמבין כי הגאון הצעיר מאיים על מעמדו, נתקף בקנאה עזה ומנסה לבלום את עלייתו בכל דרך אפשרית. השאלה המרכזית – האם ניתן לעצור כשרון מתפרץ? – הופכת את הקונפליקט למשל מיתי על תככים, יצרים, קנאת יוצרים ומאבק בין דורות, כשהקנאה מעבירה את סליירי על דעתו.

צוות ההפקה והשחקנים

בהשתתפות אנסמבל מרשים: יעל שטולמן, מייק אלישקוב, אבירם אביטן, בני אלדר, טל דנינו, עדי קורן וערן שראל, לצד הזמרת אלינור זון.

התרגום והעריכה המוזיקלית: דורי פרנס; עיצוב תפאורה: כנרת קיש; תלבושות: שירה וייז; תאורה: קרן גרנק; תנועה: ליאור תבורי; ועוזרת במאית: שגה דובדבני.

הצגות ראשונות: לוח זמנים

ההצגות הראשונות יתקיימו בתאריכים הבאים: