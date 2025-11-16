מובילי המחאה טענו כי פסק הדין לא עוצר את ניסיונותיו של שר המשפטים להשפיע על החקירה בפרשת הפצ"רית, והזהירו מפני השתלטות פוליטית על בירור האמת ופגיעה במערכת המשפט

מובילי המחאה "למען הדמוקרטיה" הגיבו היום (ראשון) לפסק הדין בפרשת הפצ"רית ומתחו ביקורת חריפה על שר המשפטים יריב לוין. לדבריהם, גם כאשר בית המשפט "מנסה לפעול בהיגיון", לוין ממשיך לקדם מהלכים שנועדו להשפיע על חקירת הפרשה ולהחליש את מערכת המשפט.

בהודעה שפרסמו שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור נכתב כי "שופטי בג״ץ מנסים לפעול בהיגיון מול מי שכבר שלוש שנים עולה עליהם עם D-9". הם טענו כי "לוין שיקר בתצהיר לבג״ץ" וכי הוא "לא ירפה מנסיונותיו לשכתב את ההיסטוריה ולנצל את הפרשה כדי לפטר את היועמ״שית".

עוד הוסיפו כי "אסור לתת למי שהסיתו והובילו לפוגרומים בשדה תימן ובית ליד, להשתלט על חקר האמת ולרסק את הדמוקרטיה הישראלית".