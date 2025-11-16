על רקע מזג האוויר הסוער שאפיין את סוף השבוע, מפרסמת רשות המים את נתוני מפלס הכנרת העדכניים להיום, יום ראשון, ה-16 בנובמבר 2025.
על פי הנתונים, המפלס נמדד הבוקר על 213.355- ס"מ. המשמעות היא שביממה האחרונה, בזכות זרימות המים כתוצאה מהגשם, המפלס עלה בסנטימטר אחד, לעומת הנתון שנמדד אתמול. זוהי בשורה חיובית, המעידה על השפעה ישירה של כמויות הגשם המשמעותיות שירדו בצפון.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
למרות העלייה המבורכת, הכנרת עדיין רחוקה מלהיות מלאה: כדי להגיע למלוא הקיבולת (הקו האדום העליון), חסרים לאגם 4.555 מטרים נוספים. יחד עם זאת, המפלס הנוכחי, בגובה 213.355- מטרים, גבוה ב- 0.355 מטרים מהקו האדום התחתון שעומד על 213.7- ס"מ, עובדה המפיגה מעט את החשש מפני שאיבה מנקודות שפל.
למרות העלייה המינימלית, בימים הקרובים צפויה עלייה נוספת במפלס הכנרת, כתוצאה מהזרימות בנחלים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים