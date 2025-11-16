צוותי כיבוי והצלה הוזנקו למקום האירוע ברחוב בן עזאי בבית שמש, שם מבנה בנייה קלה של גן ילדים קרס הבוקר, והם פועלים כעת לביצוע סריקות אחר לכודים

אירוע חריג התרחש הבוקר (ראשון) ברחוב בן עזאי בעיר בית שמש: בסמוך לשעה 9:40 התקבל דיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל על קריסת מבנה המשמש כגן ילדים. מדובר במבנה בבנייה קלה שבו התקיימה באותה שעה פעילות של גן ילדים.

צוותי כיבוי והצלה ממרחב בית שמש הוזנקו במהירות למקום ומבצעים כעת סריקות קדחתניות בין ההריסות, זאת בחשש כבד לאיתור לכודים שייתכן ונותרו מתחת למבנה הקרוס.

פרמדיק מד"א נדב טייב, סיפר: "קיבלנו קריאה על קרוואן שקרס בבית שמש, בהתחלה דווח לנו על מספר לכודים שקוראים לעזרה ומצבם לא ידוע. יצאנו למקום בכוחות גדולים שכללו ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ורכבי תגובה מידית של מד"א. כשהגענו למקום חילצו אלינו 4 ילדות, אחת מהילדות נפצעה באורך בינוני בראשה, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום פינו 3 ילדות שנפצעו במצב קל לבתי החולים.האירוע הזה ממש נס, זה היה יכול להיסתיים בטרגדיה".