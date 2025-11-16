בג"ץ פסל את המינוי שביצע שר המשפטים יריב לוין והבהיר כי למרות המניעה של היועמ"שית לעסוק בתיק שדה תימן, האחריות לקבוע את זהות הגורם שיפקח על החקירה נשארת בידי מערכת האכיפה עצמה ולא תועבר בהחלטה פוליטית

בג״ץ קבע היום (ראשון) שהיועצת המשפטית לממשלה מנועה מלעסוק בחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן, אך ביטל את החלטת השר לוין למנות את נציב תלונות הציבור על שופטים כמחליף. בית המשפט קבע כי אכן נדרש גורם חיצוני ובלתי מעורב שיפקח על החקירה, אך הדרך שבה השר ניסה למנות את השופט קולה חרגה מהסמכות ופגעה בעצמאות מערכת האכיפה. בהתאם לכך, החקירה תימשך, אך תחת פיקוח שייקבע על ידי היועמ"שית ולפי כללי ניגוד העניינים, ולא על ידי מינוי פוליטי מבחוץ.

בית המשפט תיאר את האירוע כ"פרשה חמורה ורגישה, שבמסגרתה בכירים בפרקליטות הצבאי חשודים בביצוע עבירות פליליות" וציין כי עצם מעורבותם של בעלי תפקידים בכירים במערכת האכיפה מגבירה את מורכבותה. עוד הודגש כי "היועצת המשפטית לממשלה מנועה מליווי ופיקוח על חקירת הפרשה, משום שהיא עצמה עשויה להידרש למסור עדות במסגרתה", ולכן נדרש מנגנון פיקוח חלופי שיבטיח כי החקירה תתנהל ללא ניגוד עניינים ותוך שמירה על עצמאות התביעה והמשטרה.

שר המשפטים, יריב לוין, ביקש למנות את השופט בדימוס אשר קולה ולמסור את החקירה לגורם חיצוני ובלתי תלוי, מתוך טענה כי רק כך ניתן להבטיח בדיקה שאינה מושפעת מגורמי אכיפה פנימיים. מנגד, בפרקליטות המדינה ביקשו להשאיר את החקירה במנגנונים הקיימים והזהירו מפני תקדים שבו השר עוקף את יחידות החקירה וממנה גורם חיצוני, מה שעלול לפגוע בסמכויות הפרקליטות ובהפרדה בין הרשויות.

כזכור, הפרשה החלה לאחר פרסום סרטון שבו נראו חיילי מילואים מכוח 100 מתנהלים באלימות כלפי עצור נוחבה בשדה תימן. הסרטון, שלפי הערכות מסוימות ייתכן שעבר עריכה, הוביל למעצר החיילים ולגל מחאה גדול מחוץ לכלא 6. בהמשך התברר כי פרסום הסרטון נעשה בעקבות הדלפה מתוך מערכת אכיפת החוק, מה שהוביל לפתיחת חקירה נפרדת לבדיקת נסיבות ההדלפה והמעורבים בה.