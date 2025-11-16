חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
דיווח דרמטי: ערן זהבי חוזר לשחק כדורגל? שכם: מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוחות צה"ל בעזרת בת זוגו המילואימניקית: תושב הצפון העביר לאיראנים מידע כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית" נתניהו מגנה: "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות" טלי גוטליב לפעיל הימין שנחקר במשטרה: "הייתי מתחתנת אתך" לוין לפני פסק הדין: "זה נועד להסתיר את שותפיה של הפצ״רית" בין החנינות שהעניק טראמפ: מנהל בית אבות יהודי שהורשע בהונאה אייזנקוט על תקיפת בן צור: "הפורעים מקבלים רוח גבית ממנהיגים" אנטישמיות בניו יורק: כתבות נאצה רוססו ברחוב בברקולין עוד גזרה מתחממת: ספינות סיניות שטו ליד חופי יפן אסון בכביש 40: רכב התהפך ועלה באש - בן 40 חולץ ללא רוח חיים נסיון לינץ': חרדים פוצצו את חלונות רכבו של ח"כ יואב בן צור מפגיני דור ה-Z מנסים לפרוץ לבית הנשיאה במקסיקו "זה הולך להתפוצץ" שירה זלוף הרימה את המסך בכוכב הבא. צפו אחרי הגשם: השירות המטאורולוגי בהודעה מדאיגה "עוצמה יהודית לא תהיה חלק משום ממשלה שתסכים לכך" סמוטריץ' לנתניהו: "בחרת בשתיקה ובחרפה מדינית" מקסים הרקין בכיכר: "שנתיים חלמתי על הרגע הזה" ביוזמת נשיא רוסיה: פוטין ונתניהו שוחחו דיווח דרמטי: ערן זהבי חוזר לשחק כדורגל? שכם: מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוחות צה"ל בעזרת בת זוגו המילואימניקית: תושב הצפון העביר לאיראנים מידע כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית" נתניהו מגנה: "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות" טלי גוטליב לפעיל הימין שנחקר במשטרה: "הייתי מתחתנת אתך" לוין לפני פסק הדין: "זה נועד להסתיר את שותפיה של הפצ״רית" בין החנינות שהעניק טראמפ: מנהל בית אבות יהודי שהורשע בהונאה אייזנקוט על תקיפת בן צור: "הפורעים מקבלים רוח גבית ממנהיגים" אנטישמיות בניו יורק: כתבות נאצה רוססו ברחוב בברקולין עוד גזרה מתחממת: ספינות סיניות שטו ליד חופי יפן אסון בכביש 40: רכב התהפך ועלה באש - בן 40 חולץ ללא רוח חיים נסיון לינץ': חרדים פוצצו את חלונות רכבו של ח"כ יואב בן צור מפגיני דור ה-Z מנסים לפרוץ לבית הנשיאה במקסיקו "זה הולך להתפוצץ" שירה זלוף הרימה את המסך בכוכב הבא. צפו אחרי הגשם: השירות המטאורולוגי בהודעה מדאיגה "עוצמה יהודית לא תהיה חלק משום ממשלה שתסכים לכך" סמוטריץ' לנתניהו: "בחרת בשתיקה ובחרפה מדינית" מקסים הרקין בכיכר: "שנתיים חלמתי על הרגע הזה" ביוזמת נשיא רוסיה: פוטין ונתניהו שוחחו

שכם: מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוחות צה"ל

שכם: מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוחות צה"ל
לוחמים בשכם | צילום: דובר צה"ל
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 16.11.2025 / 09:35

Facebook Twitter WhatsApp

מחבל חוסל בשכם לאחר השליך מטען לעבר כוחות צה"ל. אין נפגעים לכוחותינו. האירוע התרחש במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים מחטיבת שומרון באזור

מחבל חוסל הלילה (בין שבת לראשון) בשכם לאחר השליך מטען לעבר כוחות צה"ל. אין נפגעים לכוחותינו. האירוע התרחש במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים מחטיבת שומרון באזור.

לפני כשבוע וחצי לוחמי יחידת דובדבן, בפעילות משותפת עם שב״כ, ביצעופעילות לילית במרחב עסכר שבשכם – במהלכו הם עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע. דובר צה"ל פרסם תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים, אשר מציג את רגעי המעצר.

לפי הודעת דובר צה"ל, "במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים לשטח באופן מסוערב, סרקו מבנים ועצרו את המחבל. המחבל הועבר להמשך טיפול במערכת הביטחון".

חטיבת שומרון
מטען
שכם

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים