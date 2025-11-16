שכם: מחבל חוסל לאחר שהשליך מטען לעבר כוחות צה"ל

מחבל חוסל בשכם לאחר השליך מטען לעבר כוחות צה"ל. אין נפגעים לכוחותינו. האירוע התרחש במהלך פעילות התקפית של גדוד מילואים מחטיבת שומרון באזור

לפני כשבוע וחצי לוחמי יחידת דובדבן, בפעילות משותפת עם שב״כ, ביצעופעילות לילית במרחב עסכר שבשכם – במהלכו הם עצרו מחבל שתכנן לבצע פיגוע. דובר צה"ל פרסם תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים, אשר מציג את רגעי המעצר.

