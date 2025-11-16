כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית. צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון. עזה תפורז עד למנהרה האחרונה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית. צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון. עזה תפורז עד למנהרה האחרונה והחמאס יפורק מנשקו בצד הצהוב על ידי צה"ל ובעזה הישנה על ידי הכוח הבינלאומי – או על ידי צה"ל".

אמש פורסם כי בימין זועמים על ההסכמה הישראלית למדינה פלסטינית, כחלק מהדיל לנורמליזציה עם הסעודים. בעקבות הפרסומים בסוף השבוע על כך שמדינה פלסטינית היא תנאי להצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, דורשים בימין כי נתניהו יבהיר שמדובר בתנאי שישראל מתנגדת לו.

יו"ר הציונות הדתית וחבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צייץ: "אדוני ראש הממשלה, לפני חודשיים, מיד לאחר הכרזתן של מספר מדינות על הכרתן החד צדדית במדינה פלסטינית, התחייבת שתגיב לעניין באופן נחרץ מיד עם חזרתך מארצות הברית. מאז עברו כאמור חודשיים בהם בחרת בשתיקה ובחרפה מדינית.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: " "אין כזה דבר "עם פלסטיני". זוהי המצאה שאין לה שום בסיס היסטורי, ארכיאולוגי ומציאותי. אוסף המהגרים מארצות ערב לארץ ישראל, אינם עם. ובוודאי שלא מגיע להם פרס על הטרור, הרצח, והזוועות שהם זרעו בכל מקום, ובמיוחד מעזה – המקום בו הם קיבלו שלטון עצמי", מסר בן גביר לסרוגים. הפתרון האמיתי היחידי בעזה הוא עידוד הגירה מרצון, ובוודאי לא מדינת פרס לטרור, שתהיה בסיס להמשך הטרור".