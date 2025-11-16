שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מדיניות ישראל ברורה: לא תקום מדינה פלסטינית. צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון. עזה תפורז עד למנהרה האחרונה והחמאס יפורק מנשקו בצד הצהוב על ידי צה"ל ובעזה הישנה על ידי הכוח הבינלאומי – או על ידי צה"ל".
אמש פורסם כי בימין זועמים על ההסכמה הישראלית למדינה פלסטינית, כחלק מהדיל לנורמליזציה עם הסעודים. בעקבות הפרסומים בסוף השבוע על כך שמדינה פלסטינית היא תנאי להצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, דורשים בימין כי נתניהו יבהיר שמדובר בתנאי שישראל מתנגדת לו.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: " "אין כזה דבר "עם פלסטיני". זוהי המצאה שאין לה שום בסיס היסטורי, ארכיאולוגי ומציאותי. אוסף המהגרים מארצות ערב לארץ ישראל, אינם עם. ובוודאי שלא מגיע להם פרס על הטרור, הרצח, והזוועות שהם זרעו בכל מקום, ובמיוחד מעזה – המקום בו הם קיבלו שלטון עצמי", מסר בן גביר לסרוגים. הפתרון האמיתי היחידי בעזה הוא עידוד הגירה מרצון, ובוודאי לא מדינת פרס לטרור, שתהיה בסיס להמשך הטרור".
3 תגובות
1 דיונים
לילך מלול
צודק!!! ואם תקום לא פה ולא לידנו!!! הרחק הרחק מפה!!! אפשר לדחות את השם של צרפת לפלסטין09:05 16.11.2025
באמת ? איך תשרוד בלי הנשק האמריקאי ? ממה תחיה אם העולם יטיל עליך סנקציות בסגנון הסנקציות הכלכליות שמוטלות על איראן ? מי ישאר פה ?
בתגובה ל: לילך מלול
ממשלת הימין על מלא ... תזכר כזו שבפועל הקימה את המדינה הפלסטינית, במסע הנקמה שלה על עזה , זה אולי טוב לבייס הטפש עכשיו ... אבל אנו כבר אוכלים את התוצאות של המדיניות הממשלתי המטומטמת ...09:31 16.11.2025
דמגוגיה!" דורשים בימין שנתניהו יבהיר שישראל מתנגדת".?? נתניהו אמר ואומר שוב ושוב שלא תהיה מדינה פלסטינית, ולכן גם תמיד התנגד לנורמליזציה עם סעודיה שדורשת מדינה פלסטינית!
דמגוגיה!" דורשים בימין שנתניהו יבהיר שישראל מתנגדת".?? נתניהו אמר ואומר שוב ושוב שלא תהיה מדינה פלסטינית, ולכן גם תמיד התנגד לנורמליזציה עם סעודיה שדורשת מדינה פלסטינית!08:59 16.11.2025
