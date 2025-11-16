עשרות מפגינים חרדים תקפו אמש את רכבו של ח״כ יואב בן צור במהלך נסיעתו בירושלים • הבוקר רה"מ נתניהו גינה בחריפות את התקיפה ואמר "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הבוקר (ראשון) בחריפות את התקיפה שחווה ח״כ יואב בן צור מש״ס בירושלים. נתניהו מסר כי הוא "מגנה בחומרה את התקיפה האלימה על ח״כ יואב בן צור שבוצעה אמש בירושלים על ידי קומץ פרוע של מפגינים". עוד אמר כי "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות" וקרא לרשויות האכיפה "לפעול ביד קשה נגד כל ניסיון להלך אימים ולפגוע בנבחרי ציבור".

הפרטים שהתבררו במהלך הלילה מצביעים על אירוע אלים במיוחד. עשרות חרדים ניסו לבצע לינץ' בח״כ בן צור בזמן שנסע ברחוב אדוניהו בשכונת הבוכרים, סמוך למאה שערים. לפי העדויות, המפגינים הקיפו את רכבו, היכו בו, נתלו על הדלתות ובשלב מסוים גם ניפצו את חלונות הרכב.

ח"כ בן צור, שהיה קודם לכן בשיעורו של הרב יצחק יוסף, לא נפגע וחולץ בשלום על ידי לוחמי מג"ב שהגיעו למקום והרחיקו את המתקהלים.