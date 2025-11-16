ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הבוקר (ראשון) בחריפות את התקיפה שחווה ח״כ יואב בן צור מש״ס בירושלים. נתניהו מסר כי הוא "מגנה בחומרה את התקיפה האלימה על ח״כ יואב בן צור שבוצעה אמש בירושלים על ידי קומץ פרוע של מפגינים". עוד אמר כי "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות" וקרא לרשויות האכיפה "לפעול ביד קשה נגד כל ניסיון להלך אימים ולפגוע בנבחרי ציבור".
הפרטים שהתבררו במהלך הלילה מצביעים על אירוע אלים במיוחד. עשרות חרדים ניסו לבצע לינץ' בח״כ בן צור בזמן שנסע ברחוב אדוניהו בשכונת הבוכרים, סמוך למאה שערים. לפי העדויות, המפגינים הקיפו את רכבו, היכו בו, נתלו על הדלתות ובשלב מסוים גם ניפצו את חלונות הרכב.
ח"כ בן צור, שהיה קודם לכן בשיעורו של הרב יצחק יוסף, לא נפגע וחולץ בשלום על ידי לוחמי מג"ב שהגיעו למקום והרחיקו את המתקהלים.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
מנחם
נתניהו ירק לשר המשפטים בפרצוף, שהכיר בנאומו בכנסת ,בנשיאותו של השופט עמית. כדי למצוא חן בעיני השמאל, שבמשך שלוש שנים , נלחם בברוטאליות נגד הימין, בא נתניהו ,ומרפה את ידיהם...
נתניהו ירק לשר המשפטים בפרצוף, שהכיר בנאומו בכנסת ,בנשיאותו של השופט עמית. כדי למצוא חן בעיני השמאל, שבמשך שלוש שנים , נלחם בברוטאליות נגד הימין, בא נתניהו ,ומרפה את ידיהם של אלה, שלא שתקו גם על מה שהעיתונאי הקטן פלג, פגע אנושות בצה"ל ולוחמיו. טמבל ,מי שנלחם לטובת נתניהו, שמחליף את הלוחמים עבורו כמו גרביים. דרוש מנהיג לימין ,שייצג נאמנה את בוחריו.המשך 09:23 16.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עדינה
זה אצלכם נקרא "גינה בחריפות"??? תדפדפו אחורה בזמן איך הוא גינה את המפגינים נגדו , זה חריפות08:59 16.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר