חברת הכנסת טלי גוטליב כתבה לפעיל הימין מרדכי דוד שנחקר במשטרה לאחר שחסם את רכבו של כתב חדשות 12 גיא פלג: "מרדכי דוד האדיר! הייתי מתחתנת אתך אבל אתה יכול להיות הבן שלי."

דבריה המלאים "מרדכי דוד האדיר! הייתי מתחתנת אתך אבל אתה יכול להיות הבן שלי. ולו היית הבן שלי הייתי כ״כ גאה בך ובלחימתך העיקשת מול השמאל הצבוע שניכס לעצמו את הזכות להפריע לסדר הציבורי בתירוצים שונים ומשונים. גיא פלג פגע אנושות בלוחמינו לדיראון עולם בכל העולם והוביל לחיזוק חמאס בעולם בסרטון הערוך והשיקרי שפירסם".

"גיא פלג הוא דוגמת איפיון לשמאל קיצוני מכוער ומסוכן שמקדש שקרים בוטים בנסיון לפגוע בממשלת הימין. מרדכי דוד, מצדיעה לאומצך בשדה השטח הקשוח. אתה פורץ דרך לטובת מחנה הימין האמיתי. חקירת משטרה? מכה קלה בכנף. אמנם אינני עורכת דין כיום אך אני לצידך ומאחוריך! כמו במגילת אסתר, מרדכי סירב להשתחוות להמן כך גם מרדכי בן ימינו מסרב להרכין ראש. חזק ואמץ ואל תיחת".