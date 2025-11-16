שר המשפטיים: "כל פסיקה שתמנע את המינוי של השופט קולה, תהיה ראיה חותכת לכך שההתנהלות המשונה של החקירה נועדו להסתיר את שותפיה של הפצ״רית"

לפני פסיקת בג"ץ בנושא חקירת פרשת הפצ"רית ושדה תימן אמר שר המשפטים יריב לוין: "כל פסיקה שתמנע את המינוי של כב׳ השופט קולה, תהיה ראיה חותכת לכך שההתנהלות המשונה של החקירה נועדו להסתיר את שותפיה של הפצ״רית לשעבר".

דבריו המלאים: "כל פסיקה שתמנע את המינוי של כב׳ השופט קולה, בתירוץ כזה או אחר, בפרט לאחר שמונחת הצעה לבחור אדם נוסף שילווה את החקירה לצידו, פירושה שבית המשפט איפשר את טיוח החקירה. זו תהיה ראיה חותכת לכך שההתנהלות המשונה של החקירה, כמו גם המאמץ העליון שעושה עו״ד בהרב מיארה להתערב בה, נועדו למנוע את ההגעה לחקר האמת ולהסתיר את שותפיה של הפצ״רית לשעבר״.

ביום שישי ארגון לביא הגיש עתירה דחופה לבג”ץ, באמצעות עו״ד נתי רום, נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ונגד התנועה לאיכות השלטון – בדרישה להורות על הפסקה מיידית של קמפיין ציבורי נרחב שמקדמת התנועה לטובתה האישית של היועצת המשפטית ולהורות על מניעות היועמ״שית מעיסוק בנושאי התנועה לאיכות השלטון.