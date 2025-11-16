חדשות סרוגים

בין החנינות שהעניק טראמפ: מנהל בית אבות יהודי שהורשע בהונאה

טראמפ (צילום: לב ראדין\שאטרסטוק)
עודכן לאחרונה 16.11.2025 / 08:03

נשיא ארצות הברית העניק בסוף השבוע האחרון מספר חנינות. בין האסירים שזכו לחנינה נמצא יוסף שוורץ יהודי מנהל בית אבות שהורשע בשנה שעברה בהונאת מס

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק בסוף השבוע האחרון מספר חנינות. הבוקר (ראשון) פורסם בוושינגטון פוסט כי בין האסירים שזכו לחנינה נמצא יוסף שוורץ יהודי מנהל בית אבות לשעבר שהודה בשנה שעברה בהונאת מס בסך 38 מיליון דולר.
בנוסף הנשיא חתם ביום שישי על חנינה שנייה לדניאל אדווין וילסון, שכבר קיבל חנינה קודמת על מעורבותו בפריצה לקפיטול ב-6 בינואר 2021, אך ישב בכלא בגין עבירת נשק נפרדת. טראמפ גם חנן את סוזן קיי, שנידונה ל-18 חודשי מאסר לאחר שאיימה על סוכני FBI שביקשו לדבר איתה על מקום הימצאה ב-6 בינואר.

אד מרטין, לשעבר ראש משרד המדיניות המשפטית בפועל של משרד המשפטים האמריקאי, כתב: "תודה, ג'וזף שוורץ חופשי כעת לבנות מחדש את חייו ועסקיו עם משפחתו, שמעולם לא הפסיקה לחיות ולפעול למענו". המקרה של שוורץ משך תשומת לב בקהילה היהודית האורתודוקסית במונסי, שם הוא ידוע בזכות עבודתו בניהול שירותי בריאות. החנינה סוללת עבורו את הדרך לחזור לחיים האזרחיים, לחדש את מאמצי העסקים שלו ולהתמקד במשפחה ובקהילה".

החנינות של טראמפ: רובם למעורבים באירוע בקפיטול

וילסון, בן 50 מלואיוויל, הודה באשמה ונידון בשנה שעברה לחמש שנות מאסר על מעשיו בקפיטול. משרד המשפטים בתקופת ביידן פרסם סדרת הודעות ששלח וילסון ב-6 בינואר בדרכו לקפיטול ובזמן ששהה במקום. ביוני 2022, ערכו רשויות אכיפת החוק חיפוש בביתו של וילסון ותפסו שישה כלי נשק ו-4,800 כדורים, על פי מסמך בית המשפט . "וילסון לא הורשה להחזיק כלי נשק באותה עת" עקב הרשעות קודמות, נכתב במסמך.
ההשתלטות על הקפיטול (צילום: שאטרסטוק)

ביום ההשבעה, טראמפ חנן את וילסון יחד עם כמעט כל המעורבים במהומות ב-6 בינואר, תוך שהוא מעביר את האישומים נגד אחרים. וילסון שוחרר בתחילה מהכלא לאחר חנינתו של טראמפ ב-6 בינואר, אך בית משפט הורה לו לחזור ולרצות את שארית עונשו שנגזר מחמש שנים בפרשת הנשק.

רם פאטיס, עורך הדין שייצג את וילסון בתיק הנשק ב-6 בינואר, אמר בראיון טלפוני לוושינגטון פוסט כי החנינה מוצדקת משום שהרשויות גילו את האקדח בביתו של וילסון רק כתוצאה מהחקירה ב-6 בינואר. פאטיס אמר שזו הייתה "פסיקה מרושעת ונקמנית… אני שמח לראות את הנשיא טראמפ מעניק את החנינות הללו. ככל שנקדים את ה-6 בינואר מאחורינו, כך ייטב"
דונלד טראמפ
חנינה
יהודי ארצות הברית
יוסף שוורץ

