בין החנינות שהעניק טראמפ: מנהל בית אבות יהודי שהורשע בהונאה

מנהל בית אבות לשעבר שהודה בשנה שעברה בהונאת מס בסך 38 מיליון דולר. נשיא ארצות הברית ד ונלד טראמפ העניק בסוף השבוע האחרון מספר חנינות. הבוקר (ראשון) פורסם בוושינגטון פוסט כי בין האסירים שזכו לחנינה נמצא יוסף שוורץ יהודי

בנוסף הנשיא חתם ביום שישי על חנינה שנייה לדניאל אדווין וילסון, שכבר קיבל חנינה קודמת על מעורבותו בפריצה לקפיטול ב-6 בינואר 2021, אך ישב בכלא בגין עבירת נשק נפרדת. טראמפ גם חנן את סוזן קיי, שנידונה ל-18 חודשי מאסר לאחר שאיימה על סוכני FBI שביקשו לדבר איתה על מקום הימצאה ב-6 בינואר.

אד מרטין, לשעבר ראש משרד המדיניות המשפטית בפועל של משרד המשפטים האמריקאי, כתב: "תודה, ג'וזף שוורץ חופשי כעת לבנות מחדש את חייו ועסקיו עם משפחתו, שמעולם לא הפסיקה לחיות ולפעול למענו". המקרה של שוורץ משך תשומת לב בקהילה היהודית האורתודוקסית במונסי, שם הוא ידוע בזכות עבודתו בניהול שירותי בריאות. החנינה סוללת עבורו את הדרך לחזור לחיים האזרחיים, לחדש את מאמצי העסקים שלו ולהתמקד במשפחה ובקהילה". החנינות של טראמפ: רובם למעורבים באירוע בקפיטול

וילסון, בן 50 מלואיוויל, הודה באשמה ונידון בשנה שעברה לחמש שנות מאסר על מעשיו בקפיטול. משרד המשפטים בתקופת ביידן פרסם סדרת הודעות ששלח וילסון ב-6 בינואר בדרכו לקפיטול ובזמן ששהה במקום. ביוני 2022, ערכו רשויות אכיפת החוק חיפוש בביתו של וילסון ותפסו שישה כלי נשק ו-4,800 כדורים, על פי מסמך בית המשפט . "וילסון לא הורשה להחזיק כלי נשק באותה עת" עקב הרשעות קודמות, נכתב במסמך.