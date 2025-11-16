כתובות נאצה אנטישמיות רוססו בניו יורק, חבר מועצת העיר: "תקריות אנטישמיות הן רוב פשעי השנאה בניו יורק. כל התושבים, חייבים להרגיש בטוחים"

ניו יורק סוערת כבר תקופה ארוכה לאחר בחירתו שלה מועמד המוסלמי האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני לראשות העיר. בשבת רוססו בעיר כתובות נאצה אנטישמיות. כך על פי דף הרשת החברתית StopAntisemitism.

הכתובת כללו את הביטוי "FUCK JEWS", ונכתב בספריי שחור על מדרכה בשדרות אטלנטיק בברוקלין. הגרפיטי התגלה בליל שבת, לפי חבר מועצת העיר ניו יורק היהודי, לינקולן רסטלר. רסטלר כותב שעובדי העירייה ניקו את הגרפיטי עד בוקר שבת. "תקריות אנטישמיות הן רוב פשעי השנאה בניו יורק. כל תושבי ניו יורק – כולל יהודים – חייבים להרגיש בטוחים", פוסטר רסטלר ב-X.

סטטיסטיקות חודשיות של המשטרה בעיר מראות כי יהודים הם באופן שגרתי קורבנות של רוב פשעי השנאה. "אין מקום או סובלנות לשנאה בקהילה שלנו. אמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לגנות ולהילחם באנטישמיות בכל דרך אפשרית", כותב רסטלר. ממדאני גם גינה גם את הגרפיטי וכותב: "עוד מעשה אנטישמיות נוראי ברחובותינו. איננו יכולים לסבול זאת"