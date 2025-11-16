מתיחות נוספת באסיה: ספינות משמר החופים הסיני עברו ליד האיי סנקאקו הלא מיושב ששייך ליפן, וסין טוענת לבעלות עליו

ספינות משמר החופים הסיני עברו הבוקר (ראשון) ליד האיי סנקאקו הלא מיושב ששייך ליפן, וסין טוענת לבעלות עליו. הסיור הוא המשך למתיחות שהחלה בין שתי המדינות בעקבות דבריה של ראש ממשלת יפן סאנאה טאקאיצ'י שאמרה כי אם סין תתקוף את טוויאן, יפן תגיב.

הממשלה הסינית טענה כי מדובר "סיור לאכיפת זכויות". הדברים טאקאיצ'י נאמרו ב-7 בנובמבר מאז של ועוררו תגובה זועמת מבייג'ינג, שרמזה כי היא מצפה מראש הממשלה היפנית לחזור בה. סין טוענת לריבונות על טייוואן מאז ומתמיד ובחודשים האחרונים לא שוללת שימוש בכוח צבאי לכבוש אותה.

האי סנקאקו נמצא במרחק של 110 ק"מ בלבד משטח יפן. סין ויפן מתעמתות שוב ושוב סביב האיים שבשליטת יפן, שסין קוראת להם דיאויו ויפן קוראת להם סנקאקו. יפן ניצבת תחת לחץ גובר מסין מאז דברי ראש הממשלה. כאשר הקונסול הסיני ביפן אמר: "ראש מלוכלך שמושיט את עצמו חייב להיחתך", מה שהוביל למחאה רשמית מטוקיו.

בייג'ינג זימנה את שגריר יפן בפעם הראשונה מזה יותר משנתיים, ומשרד ההגנה הסיני הכריז כי כל התערבות יפנית נידונה לכישלון.ביום שישי הזהירה סין את אזרחיה מפני נסיעה ליפן, מה שהוביל את טוקיו לקרוא לבייג'ינג לנקוט "צעדים מתאימים" מבלי לפרט.שלוש חברות תעופה סיניות הודיעו בשבת כי כרטיסים ליפן ניתנים להחזר או שינוי ללא תשלום.

סין טוענים: "זה רק סיור לשמירת זכויות"

משרד ההגנה של טייוואן מסר הבוקר כי זוהו 30 כלי טיס צבאיים סיניים שפעלו סביב האי ושבע ספינות חיל ים ב-24 השעות האחרונות. מאוחר ביום שבת אמר המשרד כי סין ביצעה "סיור קרבי משולב" נוסף כדי "להטריד את המרחב האווירי והימי שלנו". טייוואן שלחה כלי טיס וספינות משלה כדי לעקוב אחר המצב.

טייוואן דיווחה על סיורים סיניים כאלה פעמיים-שלוש בחודש כחלק ממה שהיא מכנה קמפיין לחץ צבאי מתמשך. ממשלת טייוואן אומרת כי רק תושבי האי יכולים להחליט על עתידו. מנהיגים יפנים נמנעו בעבר מלהזכיר בפומבי את טייוואן כשדנו בתרחישים כאלה, תוך שמירה על "אי-בהירות אסטרטגית" עד עכשיו.

בסין טענוף ."כוח ספינות 1307 של משמר החופים הסיני ביצע סיורים במים הטריטוריאליים של איי דיאויו. זו הייתה פעילות סיור חוקית שנערכה על ידי משמר החופים הסיני כדי לשמור על זכויותיו ואינטרסים", נאמר בהצהרה