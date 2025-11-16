בן 40 חולץ מרכבו ללא רוח חיים במחלף רמלה לאחר שרכבו התהפך ועלה באש. הוא התגלה על ידי לוחמי האש שהגיעו למקום וכיבו את השרפה

ממד"א נמסר: "בשעה 03:47 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על רכב שהתהפך בכביש 40 בסמוך למחלף רמלה דרום. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותו במקום".

פרמדיק מד"א בני ג'וזף וחובש מד"א דניאל גיאת, סיפרו: "ראינו רכב הפוך על גגו, מרוסק ועולה באש. בתוך הרכב נלכד גבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלות וכוויות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."