מקסיקו על סף הפיכה? מאות מפגינים מארגון דור ה-Z מפגינים כעת מול משכנה של נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום, ולפי עדויות גם הצליחו לפרוץ למתחם.

בית הנשיאות (המכונה הארמון הלאומי – Palacio Nacional) ממוקם בכיכר המרכזית של מקסיקו סיטי (זוקאלו – Zócalo), שהיא המוקד העיקרי למחאות והפגנות במדינה.

גל המחאה של הצעירים שמכנים את עצמם דור ה-Z מביע זעם על רמות הפשיעה והאלימות בהם נגועה המדינה, כשהטריגר למהומות הן רצח ראש עיריית אורואפן, קרלוס מנזו, שהיה סמל למאבק בקרטלי הסמים.

הצעירים במקסיקו, המשתמשים ברשתות חברתיות לארגון המוני, קוראים לצעדות ענק בכיכר ה"זוקאלו" הסמוכה לארמון הנשיאות בדרישה דחופה למשילות וביטחון אישי. כוחות הביטחון הקיפו את הארמון במחסומי מתכת כבדים, מחשש להתפרעויות, על אף שהמארגנים מתעקשים כי המחאה נועדה להיות לא אלימה. המשטרה משתמשת בגז מדמיע ובאלות כדי לפזר את המפגינים, אבל אלה נחושים להישאר במקום.

הנשיאה שיינבאום (היהודייה), מצידה, מיהרה לבקר את המחאה, וטענה כי היא ממומנת על ידי גורמים פוליטיים ועסקיים ימניים המתנגדים לשלטונה. עם זאת, התקרית המביכה בה הוטרדה הנשיאה מינית בפומבי לאחרונה, רק הדגישה את המציאות היומיומית של נשים רבות והגבירה את התסיסה בנושאי ביטחון ואלימות מינית במדינה.