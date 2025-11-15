מערכת הגשם החורפית שפקדה את ישראל בסוף השבוע האחרון עמדה במבחן הציפיות, והביאה עמה כמויות משקעים גדולות מאוד, ברד, ברקים, רוחות ערות והצפות בערים רבות לאורך החוף. עם זאת, בשירות המטאורולוגי מבהירים כי אנו נכנסים לשבועיים יבשים בהם לא צפויה מערכת גשם נוספת.
המשקעים התמקדו בעיקר באזור החוף והשפלה הדרומית. האזור שקיבל את כמויות הגשם הגדולות ביותר מאז יום חמישי ועד שבת הוא הרצועה המשתרעת מאשקלון, דרך אשדוד ועד באר טוביה.
נתוני המשקעים המצטברים מראים תמונת מצב חריגה: בתחנת עזריקם הסמוכה לקריית מלאכי ירדו במצטבר 93 מ"מ, מתוכם 35 מ"מ ירדו ב-20 דקות בלבד. באשקלון נרשמו 86 מ"מ, כאשר 53 מ"מ מהם ירדו בשעה בודדת. בניצן הסמוכה מצפון ירדו 79 מ"מ.
גם האזור שמהשרון הצפוני ועד מפרץ חיפה קיבל כמויות משקעים גבוהות ביותר: בנמל חדרה נרשמו 90 מ"מ, בבארותיים שבשרון ירדו 86 מ"מ, בפרדס חנה 83 מ"מ ובלהבות חביבה 68 מ"מ. במקומות רבים לאורך החוף נמדדו כמויות משקעים שנעו בין 30 ל-50 מ"מ (בתל אביב נרשמו 60 מ"מ). ירושלים הבירה הסתפקה ב-6 מ"מ בלבד, אם כי בהרים סביבה ירדו כמויות משקעים גבוהות בהרבה (25 מ"מ ברמות ו-33 מ"מ במבשרת ציון), אבל שרר בה מזג אוויר קר וחורפי
מלבד ההצפות שפקדו ערים כמו חיפה, נתניה, אשדוד, אשקלון וקריית מלאכי, הגשמים הגיעו עד לערבה ולמדבר יהודה, ואפילו באילת ירד גשם. מספר נחלים בדרום התמלאו, ונוצרו שיטפונות בנחלים: צופר, עשוש ושיזף בערבה המרכזית, ובנחלים זהר, חימר, חלמיש, עזגד, עמיעז ואשלים שבדרום ים המלח.
תחזית להמשך: פרק הגשם תם, וממחר צפויה עלייה הדרגתית בטמפרטורות, שיעלו מעל לממוצע הרגיל לחודש נובמבר. פרק גשם נוסף לא נראה באופק, ויידרש להמתין עמוק לתוך נובמבר לגשם הבא.
אחשדרפן הישועי
במקום להתבכיין על מיעוט גשמים תתפללו לקב"ה. אם הוא לא מספק את הסחורנה אזי יש אלילים אחרים שישמחו להוריד גשמים.22:13 15.11.2025
