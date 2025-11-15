"זה הולך להתפוצץ" שירה זלוף הרימה את המסך בכוכב הבא. צפו

אחרי הגשם: השירות המטאורולוגי בהודעה מדאיגה

"עוצמה יהודית לא תהיה חלק משום ממשלה שתסכים לכך"

מקסים הרקין בכיכר: "שנתיים חלמתי על הרגע הזה"

צפו: שירת המונים של יה אכסוף סביב קברה של תפארת לפידות

כ"ץ: ההתקפות מיושבי האולפנים לא ישנו את דעתי

ערבים הרעילו עדר צאן של חווה בבנימין: חשוד אחד נעצר

ריקלין: "מי שחושב שערוץ 14 יתעייף במערכה הזו טועה מאוד"

קנצלר גרמניה: "העמדה שלנו ברורה - עומדים בברית לצד ישראל"

ניסה להציל את ביתו מהצפה: בן 54 פונה לבית החולים

טראמפ תקף את הרפובליקנית האנטי ישראלית: "משוגעת שצורחת"

18:02

אחרי סופ"ש סוער; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר