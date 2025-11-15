גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זועם על הפרסומים על כך שישראל הסכימה למדינה פלסטינית כחלק מהסכם הנורמליזציה עם ערב הסעודית.
"אין כזה דבר ״עם פלסטיני״. זוהי המצאה שאין לה שום בסיס היסטורי, ארכיאולוגי ומציאותי. אוסף המהגרים מארצות ערב לארץ ישראל, אינם עם. ובוודאי שלא מגיע להם פרס על הטרור, הרצח, והזוועות שהם זרעו בכל מקום, ובמיוחד מעזה – המקום בו הם קיבלו שלטון עצמי", מסר בן גביר לסרוגים.
"הפתרון האמיתי היחידי בעזה הוא עידוד הגירה מרצון, ובוודאי לא מדינת פרס לטרור, שתהיה בסיס להמשך הטרור".
וכדרכו, בן גביר גם מאיים בפירוק הממשלה: "עוצמה יהודית לא תהיה חלק משום ממשלה שתסכים לכך. אני קורא לראש הממשלה להבהיר כי מדינת ישראל לא תאפשר הקמת מדינה פלסטינית בשום צורה".
מיקי
חנינה תמורת פלסטין עם חמאס חמוש וערבויות ? על זה חתם? ולכן שותקים?22:00 15.11.2025
