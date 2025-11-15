בימין דורשים כי נתניהו יבטל את ההסמכה הישראלית להקמת מדינה פלסטינית: "אמרנו אינסוף פעמים שזה או ריבונות או מדינה פלסטינית, ראש הממשלה נמנע מריבונות והנה אנו מתקדמים להקמת מדינה כזאת"

בימין זועמים על ההסכמה הישראלית למדינה פלסטינית, כחלק מהדיל לנורמליזציה עם הסעודים. בעקבות הפרסומים בסוף השבוע על כך שמדינה פלסטינית היא תנאי להצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, דורשים בימין כי נתניהו יבהיר שמדובר בתנאי שישראל מתנגדת לו.

יו"ר הציונות הדתית וחבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צייץ: "אדוני ראש הממשלה, לפני חודשיים, מיד לאחר הכרזתן של מספר מדינות על הכרתן החד צדדית במדינה פלסטינית, התחייבת שתגיב לעניין באופן נחרץ מיד עם חזרתך מארצות הברית. מאז עברו כאמור חודשיים בהם בחרת בשתיקה ובחרפה מדינית.

ההידרדרות שאנו רואים כעת בעניין הזה היא מסוכנת והיא באחריותך ובשל שתיקתך. גבש באופן מיידי תגובה הולמת ונחרצת שתבהיר לעולם כולו – לא תקום מדינה פלסטינית לעולם באדמות מולדתנו".

גם מועצת יש"ע פרסמה התנגדות להסכמה הישראלית על מדינה פלסטינית: "ממשלת ישראל מסכימה למדינה "פלסטינית״ בתמורה לנורמליזציה עם סעודיה. מי ששתק על הכרה של עשרות מדינות באירופה במדינה "פלסטינית" מאפשר כעת את הקמתה דה פקטו.

אמרנו אינסוף פעמים שזה או ריבונות או מדינה פלסטינית, ראש הממשלה נמנע מריבונות והנה אנו מתקדמים להקמת מדינה כזאת. אנו דורשים מראש הממשלה להבהיר שלא תקום מדינה פלסטינית בשום צורה או נוסח".