מקסים הרקין בנאום בכיכר החטופים: "כשישבתי במנהרות שם, וראיתי את הבמה הזאת, אני אמרתי דבר אחד פשוט: אם אני הייתי יכול פיזית לעמוד פה ולחבק את כל השמונה מיליון, כמה שיש לנו, ולהגיד להם פשוט תודה – הייתי עושה את זה"

שורד השבי מקסים הרקין ששוחרר אחרי שנתיים בשבי חמאס, הגיע הערב לכיכר החטופים ונשא דברים.

הנאום המלא של מקסים הרקין

״זה מאוד מרגש אותי לעמוד כאן. אני לא הכנתי שום נאום, אני פשוט מדבר אתכם מהלב כמו שאני עושה כל פעם. אתם אמורים לדעת שפה בזכותכם אני סוף סוף מגשים את החלום שלי. אני שנתיים חלמתי על הרגע הזה, על הזכות הזאת לעמוד כאן ובמטרה אחת: להגיד לכם תודה. אתם הגיבורים האמיתיים.

אתם החזרתם אותי הביתה. ולא רק אותי, את כל החברה, כמעט, כן? אנחנו עברנו את הדרך הארוכה הזאת ונשאר לנו עוד קצת, עוד טיפה. ואנחנו ניתן את כל הכוח וכל הפוש ונגיע לפיניש, ואנחנו נחזיר את כל החטופים שלנו הביתה.

אני רוצה פשוט להגיד לכם שיש מקום בלב שלי לכל אחד.

אני כשישבתי במנהרות שם, וראיתי את כל העוצמה הזאת, את הבמה הזאת, וכל האנשים, ושלטים, וכל המלחמה הזאת וכל הטירוף, אני אמרתי דבר אחד פשוט: אם אני הייתי יכול פיזית לעמוד פה ולחבק את כל השמונה מיליון, כמה שיש לנו, ולהגיד להם פשוט תודה – הייתי עושה את זה. אז אני מחבק אתכם מפה, מהבמה.

ואני רוצה שוב לחזור על עצמי ולבקש ממכם, מכולכם, מכל האנשים שרואים אותנו, לא רק בארץ, בכל העולם, כל היהודים, כל עם ישראל, כל מי שתומך בנו ועוזר לנו, ויש לא מעט אנשים כאלה, ואני מעריך אותם ומעריץ אותם, את כולכם. תשמרו על זה. למרות כל הקושי וכל האסון שקרה איתנו, ההדדיות הזאת, העזרה, כל הכוח שיש בנו, אסור לנו לאבד את זה. אנחנו רק צריכים להמשיך עם זה, להעריך את זה ואנחנו נעבור את זה. אני רוצה להגיד לכם תודה תודה תודה רבה, לכולם, אני חייב לכם את החיים שלי, תודה״.