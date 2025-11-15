ברקע ההצעה האמריקנית באו"ם לטיפול ברצועת עזה, נשיא רוסיה ישם שיחה עם ראש הממשלה נתניהו שעסקה בנושאים האזוריים

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב (מוצ"ש) עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, השיחה התקיימה ביוזמתו של הנשיא פוטין ובהמשך לסדרת שיחות שקדמו לה בתקופה האחרונה, שעסקו בנושאים אזוריים.

מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא ידון בקרוב עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם וכי הוא מקווה שהסעודים יצטרפו בקרוב.

בשבוע שעבר דווח כי ממשל טראמפ שוקל בקשה סעודית לרכוש עד 48 מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 – עסקה בהיקף עשרות מיליארדי דולרים, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון.

לפי שני גורמים אמריקנים, הבקשה הועברה ישירות לנשיא טראמפ מוקדם יותר השנה, ולאחר בחינה ממושכת הגיעה כעת לדרג הבכיר במשרד ההגנה. הפנטגון סיים את ההערכה המקצועית, והנושא עלה לשולחנו של מזכיר ההגנה. עם זאת, עדיין נדרשים אישור קבינט, חתימה של טראמפ והודעה לקונגרס בטרם תצא העסקה לפועל.