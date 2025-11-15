בפגישה בין הרב הראשי לישראל וראש מחלקת הרבנות הצבאית סוכם על העמקת שיתוף הפעולה במספר מישורים על מנת לחזק את רוח צה"ל ולהמשיך לשמש עוגן הלכתי וערכי לחיילים

בלשכת הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, התקיימה לפני מספר ימים פגישת עבודה עם ראש מחלקת הרבנות הצבאית אל"ם הרב חיים וייסברג.

בפגישה נדונו דרכי העמקת שיתוף הפעולה בין הרבנות הראשית לישראל לרבנות הצבאית בתחומים ההלכתיים והערכיים המלווים את חיילי צה"ל, במרכזם: הכשרות, הגיור וחיזוק הרוח. הרב הראשי עמד על החשיבות שבשמירה על רצף הלכתי ומקצועי בין המערכות, ועל אחריותן המשותפת לשמש עוגן תורני ומוסרי בצה"ל.

הרב וייסברג הודה לרב הראשי על ההכוונה, הליווי והשותפות, והדגיש כי הרבנות הצבאית רואה ברבנות הראשית לישראל מקור השראה ותשתית הלכתית איתנה לכלל פעילותה: "ההכוונה התורנית של הרב הראשי מעניקה לנו גיבוי ויציבות. אנו שואבים כוח מהנהגת הרבנות הראשית ופועלים לאורה – באחריות, בשליחות ובאמונה למען עם ישראל וצבא ההגנה לישראל".

הרב הראשי ברך את נציגי הרבנות הצבאית על העשייה הברוכה ואמר כי "השליחות שלכם היא שליחות קדושה: לחזק את רוח צה"ל, את קדושת המחנה ואת דמותו היהודית של צבא ההגנה לישראל. הרבנות הראשית תמשיך לעמוד לימינכם בכל עניין הלכתי וציבורי".