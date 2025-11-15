שר הביטחון הבהיר כי הוא יביא בקרוב לאישור הממשלה את ההצעה לסגירת תחנת גלי צה"ל "אין מקום לתחנת שידור אזרחית בצה"ל"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הערב לסגירת תחנת גלי צה"ל וכתב: "אין מקום לתחנת שידור אזרחית בצה"ל."

"אביא בקרוב לממשלה את ההצעה לסגירת תחנת גלי צה"ל."

"כל ההתקפות נגדי בסוף השבוע מצד יושבי האולפנים, שלא טורחים אפילו לבצע גילוי נאות ולדווח על ניגוד עניינים, ושל בכירים לשעבר במערכת הביטחון שתמכו לאורך שנים בסגירת התחנה והפכו את עורם כעת מתוך פוזיציה פוליטית – לא ישנו את עמדתי."

בשבוע שעבר כתב כ"ץ: "גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים שאינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל" הדגיש. "חיילים צריכים לשרת בצה"ל ולא בתחנת שידור".

"שקלתי היטב את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי – אין דרך חזרה" סיכם. "כל ההתקפות המכוונות כלפיי מצד פוליטיקאים ובעלי עניין והניסיון לצבוע את ההחלטה בצבעים פוליטיים צרים – לא יועילו ולא ישנו את החלטתי".