מטיילת חולצה היום (שבת) בתנאי מזג אוויר קשים בנחל תקוע. המטיילת בשנות ה-20 לחייה נקלעה למצוקה באפיק נחל תקוע שבמדבר יהודה לאחר שנתקעה עם רכבה בשל מזג האוויר.

המטיילת יצאה בשעות הצהריים לנהיגת שטח במדבר יהודה, ונתקעה בירידות לנחל תקוע עקב הגשמים הרבים שהיו באזור. מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה איתרו את מיקומה המדויק של המטיילת בעומק השטח בתוך אפיק הנחל כאשר כל הזמן שורר במקום מזג אוויר גשום וסוער, ירידת טמפרטורות משמעותית, וישנו חשש כבד לשיטפון.

מיחידת החילוץ עציון-יהודה ומשטרת ישראל נמסר: "מזכירים לציבור להיות קשובים לתחזית מזג האוויר ולהימנע מהגעה למקומות בהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר. יחידות החילוץ של משטרת ישראל הפרוסות ברחבי הארץ, והמשטרה קוראים לציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות הקיימות לנפילה, היסחפות וטביעה".