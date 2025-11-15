מגיש ערוץ 14 הטיח בחדשות 12: "מדוע הם ממשיכים להתחפר בשדה תימן. כאשר אין פצר״ית. ואין אינוס. ואין מתלונן כי נחפזו לגרש אותו לעזה. ולא ברור אם בכלל יהיה משפט?"

העיתונאי ואיש הימין שמעון ריקלין התייחס הערב (מוצ"ש) לפרשת שדה תימן ומבטיח: לא נתעייף במערכה החשובה הזו".

בציוץ שהעלה כתב: "מדוע חדשות 12 ממשיכים להתחפר בשדה תימן. כאשר אין פצר״ית. ואין אינוס. ואין מתלונן כי נחפזו לגרש אותו לעזה. ולא ברור אם בכלל יהיה משפט?"

"מדוע חדשות 12 ממשיכים לגבות את גיא פלג הבכיין והיללן ולצעוק הצילו וסוף הדמוקרטיה כאשר מרדכי דוד עמד לידו כאשר לי ולחברי בימין עשו פי מאה מזה ואז לא שמענו אותם אומרים מילה?".

"אני חושב שמעבר ליהירות ולצביעות והניתוק שלהם. הם לא מוכנים לוותר על מעמד הסמכות המוסרית שהם אימצו לעצמם במתן ציונים לעם ישראל וחייליו."

"בוודאי זכורה לכם לאחרונה אמירתה של יונית לוי על פייק קמפיין ההרעבה בעזה: ״זה לא כישלון הסברתי אלא כישלון מוסרי״."

"ועל זה המאבק כעת והוא הרבה יותר חשוב מגיא פלג והשטויות שלו: האם חדשות 12 ימשיכו בעמדה מוסרנית מנותקת מישראל ויחלקו לחיילי צה״ל ציונים ונזיפות ולא יגבו אותם. או. שהם יפסיקו עם הרעה החולה הזו."

בסיום דבריו כתב: "מי שחושב שהימין או ערוץ 14 יתעייף לרגע במערכה החשובה הזו טועה מאוד. כי אנחנו של ישראל".