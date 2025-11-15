קנצלר גרמניה פרידריך מרץ" "עמדתה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חייבת להיות ברורה, היכן אנו עומדים. בברית המערבית, לצד ישראל"

שינוי כיוון? קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר היום (שבת) בכנס פוליטי: "עמדתה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה חייבת להיות ברורה, היכן אנו עומדים. בברית המערבית, לצד ישראל".

מרץ הודיע ב-8 באוגוסט על אמברגו נשק על ישראל רשמית בעקבות החלטת הקבינט הישראלי לאשר כיבוש של העיר עזה. בהודעתו, הודיע כי ממשלתו לא תאשר העברת ציוד צבאי לישראל שיכול לשמש ברצועת עזה "עד להודעה חדשה".

זה היה הסנקציה הראשונה של גרמניה על ישראל שהייתה שותפה ביטחונית בכירה. לאחר הפסקת האש מרץ אמר כי יש לשקול מחדש את האמברגו אך הוא לא בוטל עדיין. בחודש שעבר השניים דיברו על הצורך בהטלת לחץ על חמאס כדי לשחרר חטופים.