שבת חיי שרה בחברון התקיימה עם עשרות אלפי אנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ כדי לשהות סמוך למערת המכפלה מקום כמידי שנה בשבת חיי שרה. בנוסף הגיעו למקום חברי כנסת ושרים.

בשבת התקיים פאנל עם שרים וחברי כנסת מעוצמה יהודית הליכוד וש"ס: איתמר בן גביר יצחק וסרלאוף, עמיחי אליהו, לימור סון הר מלך. גילה גמליאל, ומיכאל מלכיאלי. בנוסף השתתף בפאנל עו"ד יורם שפטל.

מדוברות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמסר: "כבר בערב שבת הורגשה תחושת חג. ההמונים שצבאו על המקום, השירה, תפילות המניין הגדול והמפגש בין כל גווני הציבור יצרו תחושת יחד מיוחדת שלא רואים בכל שבת בעיר. אולם יצחק נפתח לתפילה, ואווירת הקדושה הייתה מוחשית, תפילה עמוקה, שירה משותפת ורגעים של רוממות לב שהשאירו חותם על רבים מהמשתתפים".

"לאחר התפילה ערך השר בן גביר בביתו קידוש בבוקר, אליו הגיעו עשרות אנשים. האווירה הנעימה, השירה והתחושה של שבת משפחתית ויהודית במיוחד נמשכו עד סעודה שלישית, שהייתה מלאה בקדושה, תחושת חיבור וביחד. כמו"כ, לפני כניסת השבת, ערך השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הערכת מצב עם בכירי המשטרה שאחראים על אבטחת עשרות אלפי החוגגים שצפויים להגיע לחברון וקריית ארבע. כמו כן, סייר השר בן גביר במערת המכפלה עם קציני המשטרה וראה את הערכות הכוחות".

מפקד מרחב יהודה על שבת חיי שרה: "שבת בה אנו מתחברים לשורשים"

בהערכת המצב הדגיש השר בן גביר כי יש לאפשר למתפללים ולבאי חברון לחגוג את השבת בצורה הבטוחה ביותר. השר בן גביר ציין כי המשטרה נערכה עם מרבית הכוחות על-מנת למנוע פגיעה ביהודים והוסיף כי ״השבת הזו היא שבת בה אנו מתחברים לשורשים של אבותינו. אני מלא ערכה למפקד המחוז, לשוטרים ושאר כוחות הביטחון שפועלים בשטח״.

מפקד מרחב יהודה, נצ״מ אליהו זיתן הפיץ הנחיות לשוטרים בשטח והדגיש כי יש לכבד את החוגגים: ״בפרשת השבוע נכתב כי אברהם אבינו קונת את חלקת קברה של שרה אימנו, מערת המכפלה. שבת זו עם השנים הפכה לחגיגת התיישבות והמוני יהודים מגיעים לקריית ארבע/חברון לחגוג את השבת״.

"במשטרה הדגישו לשמור על קדושת השבת: ״מבקרי השבת שומרים על קדושתה, אנא הקפד לכבד את המבקרים והימנע מחילול השבת בפומבי.כל המגיעים לשבת זו מגיעים לחגוג, זכור זאת! אנא הימנע מעימותים מיותרים ופעל בסבר פנים יפות לאזרחים".