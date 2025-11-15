נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוקף בחריפות את חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין, האנטי ישראלית מובהקת: "משוגעת שצורחת בלי הפסקה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין, אחת התומכות הכי קיצוניות שלו, אך גם אנטי ישראלית מובהקת. טראמפ קרא לה "משוגעת שצורחת בלי הפסקה" והודיע שהוא מושך את התמיכה ממנה בפוסט ב-Truth Social

גרין היא היחידה מהרפובליקנים שאמרה שישראל עושה רצח עם. בנוסף אמרה בעבר ש"לייזר חלל של יהודים" גרם לשריפות בארצות הברית. הנשיא המשיך לפרסם עוד כמה פוסטים נגדה שכללו שיתוף של תגובות שקראו לה "כדורגל פוליטי זול", "בוגדת" ואחת שאמרה שהקריירה הפוליטית שלה "נגמרה עכשיו" תוך מספר דקות.

התקיפה מגיעה על רקע הביקורת שלה על פרשת ג'פרי אפשטיין הפדופיל המורשע כשלאחר שדווח שטראמפ ידע אמרה גרין: "ממש מדהים כמה הוא נלחם כדי שהמסמכים של אפשטיין לא יצאו לאור, עד כדי כך", היא כתבה. "אבל רוב האמריקאים היו רוצים שהוא יילחם ככה בשביל הגברים והנשים הנשכחים של אמריקה – שמאסו במלחמות בחו"ל, נשברים מלשלם על אוכל למשפחה ומאבדים תקווה להגשים את החלום האמריקאי"

בחודשים האחורנים גרין הייתה מבקרת חריפה במיוחד של טראמפ, אמרה שהוא צריך להפסיק לטוס לחו"ל ולעסוק בענייני חוץ ולהתמקד בבית – כמו סבסוד אובמהקייר שעתיד לפוג ויגרום למחירי ביטוח הבריאות לזנק לשמיים . גרין ואנשי MAGA דוחפים כבר שנים לשחרר את כל החומרים מהחקירה, של אפשטיין.

.טראמפ אמר שמועמד רפובליקני ראוי שיתמודד נגד גרין – שהוא רואה עכשיו כ"שמאל קיצוני" – בפריימריז בשנה הבאה, יקבל את התמיכה המלאה שלו."אני לא יכול לקבל טלפון כל יום ממשוגעת צורחת. אני מבין שאנשים שמרנים נפלאים חושבים להתמודד נגד מרג'ורי במחוז שלה בג'ורג'יה, כי גם הם נמאס להם מההתנהגות שלה", הוא כתב. "אם האדם הנכון ירוץ, יהיה לו התמיכה המלאה והבלתי מתפשרת שלי".