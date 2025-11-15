שריפה במבנה מגורים בקריית אתא בליל שבת, חולצו 10 לכודים. לכודה אחת פונתה במצב קשה לבית החולים. האירוע התרחש לאחר במבנה מגורים בן 10 קומות ברחוב הגורן שבקריית אתא.
בהגעת הצוותים למקום, זיהו בעירה חזקה מאחת הדירות בקומה החמישית של המבנה וכתוצאה מכך החל להצטבר עשן בתוך חדר המדרגות של המבנה אשר השפיע על הדיירים בקומות מעל השריפה. הצוותים חילצו כעשרה לכודים מהמבנה, חלק באמצעות מנוף גבהים.
על פי גורמי רפואה, 9 מהלכודים במצב קל ואחת במצב קשה.
