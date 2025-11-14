בקרוב בישראל? שר ההגנה של אינדונזיה, סייפרי סיימסואדין, הודיע היום (שישי) כי ארצו הכשירה 20 אלף חיילים להיות חלק מהכוח הבינלאומי שמתוכנן להישלח לרצועת עזה. מדובר באחת המדינות הראשונות שבה בכיר התבטא בפומבי על מוכנות לשלוח חיילים לכוח הבינלאומי.
בדבריו ציין כי החיילים יתמקדו במשימות בנייה ומשימות רפואיות – אך לא התייחס לשאלה האם הכוח ייקח חלק במשימות ביטחניות. עם זאת, סיימסואדין הדגיש כי בשלב הזה עדיין לא התקבלה החלטה רשמית על תאריך לפריסת הכוחות ברצועת עזה, וכן איזה מנדט יינתן להם. לטענתו, "אנחנו עדיין מחכים להחלטות נוספות בנוגע לפעילות בעזה".
כזכור, כבר באפריל האחרון נשיא אינדונזיה פראבוו סוביאנטו אמר כי ארצו מוכנה לקבל פלסטינים מרצועת עזה, כשהנחה את שר החוץ שלו לדון עם גורמים פלסטינים ואנשי מקצוע נוספים על דרך הפינוי של העזתים לאינדונזיה. לטענת סוביאנטו, אינדונזיה "מוכנה לתת מחסה זמני לפלסטינים שנפגעו מהמלחמה בעזה, ולפנות את הפצועים, הפגועים והיתומים".
הנשיא האינדונזי העריך כי יהיו כאלף פלסטינים שיגיעו למדינה המוסלמית בגל הפינוי הראשון, כשהם ישהו במדינה באופן זמני עד שהם יחלימו לחלוטין מפצעיהם והמצב בעזה יהיה בטוח לחזרתם. "אינדונזיה רוצה להגדיל את תפקידה בחיפוש אחר פתרון לסכסוך" אמר סוביאנטו. "התוכנית הזו לא פשוטה, אבל המחויבות של אינדונזיה בתמיכה בביטחונם של הפלסטינים ובעצמאותם דחפה את הממשלה שלנו לפעול בצורה אקטיבית יותר".
ישראלי
אסור בתכלית כל איסור שמצרים ו/ או וטורקיה יתקרבו אפילו לגבול ישראל . רק אינדונזיה אם במדינה מוסלמית עסקינן . האינטרס של אינדונזיה הוא אינטרס אינדונזי מערבי באומות העולם ....
אסור בתכלית כל איסור שמצרים ו/ או וטורקיה יתקרבו אפילו לגבול ישראל . רק אינדונזיה אם במדינה מוסלמית עסקינן . האינטרס של אינדונזיה הוא אינטרס אינדונזי מערבי באומות העולם . השלטון בישראל הוא לא ערביסטי הוא לא מבין ויש חשש לקיומנו כאן בשל כך . לכן צריך מייד להעיף לכל הרוחות את המצרים והטורקים משטח ישראל . ועזה היא שטח ישראל . ועוד הערה בקשר לצפון . סוריה נגמרה אין יותר סוריה כך שסוריה היא שטח הפקר ואינה שייכת לשום מנהיג או מדינה בינתיים . לכן ישראל חייבת לקבוע עובדה מייד בסוריה לפני שחיילים טורקים יציצו למרפסות בביניינים בישראל . ועדיף שניה אחת לפני .המשך 14:23 14.11.2025
