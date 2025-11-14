שר ההגנה של אינדונזיה סייפרי סיימסואדין, הודיע כי ארצו הכשירה 20 אלף חיילים להיות חלק מהכוח הבינלאומי שמתוכנן להישלח לרצועת עזה. עם זאת, נאמר כי בשלב זה לא התקבלה החלטה רשמית על תאריך לפריסת הכוחות

בדבריו ציין כי החיילים יתמקדו במשימות בנייה ומשימות רפואיות – אך לא התייחס לשאלה האם הכוח ייקח חלק במשימות ביטחניות. עם זאת, סיימסואדין הדגיש כי בשלב הזה עדיין לא התקבלה החלטה רשמית על תאריך לפריסת הכוחות ברצועת עזה, וכן איזה מנדט יינתן להם. לטענתו, "אנחנו עדיין מחכים להחלטות נוספות בנוגע לפעילות בעזה".

כזכור, כבר באפריל האחרון נשיא אינדונזיה פראבוו סוביאנטו אמר כי ארצו מוכנה לקבל פלסטינים מרצועת עזה, כשהנחה את שר החוץ שלו לדון עם גורמים פלסטינים ואנשי מקצוע נוספים על דרך הפינוי של העזתים לאינדונזיה. לטענת סוביאנטו, אינדונזיה "מוכנה לתת מחסה זמני לפלסטינים שנפגעו מהמלחמה בעזה, ולפנות את הפצועים, הפגועים והיתומים".

הנשיא האינדונזי העריך כי יהיו כאלף פלסטינים שיגיעו למדינה המוסלמית בגל הפינוי הראשון, כשהם ישהו במדינה באופן זמני עד שהם יחלימו לחלוטין מפצעיהם והמצב בעזה יהיה בטוח לחזרתם. "אינדונזיה רוצה להגדיל את תפקידה בחיפוש אחר פתרון לסכסוך" אמר סוביאנטו. "התוכנית הזו לא פשוטה, אבל המחויבות של אינדונזיה בתמיכה בביטחונם של הפלסטינים ובעצמאותם דחפה את הממשלה שלנו לפעול בצורה אקטיבית יותר".