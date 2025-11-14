ראש המנהל האזרחי, תא״ל הישאם אבראהים, קיים הערכת מצב לקראת שבת חיי שרה: "היערכות להגעת 40,000 ישראלים לחברון במהלך השבת הקרובה"

ראש המנהל האזרחי, תא״ל הישאם אבראהים, קיים היום (שישי) הערכת מצב במסגרת היערכות המנהל לשבת חיי שרה, במהלכה ישהו עשרות אלפי ישראלים באזור היישוב היהודי בחברון ומערכת המכפלה. במהלך הערכת המצב הוצגה גם סקירה אודות מוכנות מנהלת התיאום והקישור בחברון, כוחות צה״ל וגורמי הביטחון באזור חברון.

כחלק מהערכת המצב קיבל ראש המנהל סקירה אודות היערכות מנהלת התיאום והקישור הגזרתית לקראת השבת, כאשר בשבוע האחרון פעלו קצין היישוב היהודי במת״ק יחד כלל הגורמים באזור, לשיפור תשתיות הביוב והמים, ניקוי המרחב, העברת מסרים לצד הפלסטיני, וקבלת הצד המוסלמי במערה כחלק מהחריג היהודי במהלך השבת הקרובה".

"הפעילות המקצועית של המנהל האזרחי יחד עם צה״ל וגופי הביטחון לקראת החריג היהודי במערכת המכפלה מאפשרת היערכות להגעתם של 40 אלף ישראלים אשר יציינו את שבת חיי שרה בחברון" אמר אבראהים. "מנהלת התיאום והקישור בחברון בשיתוף עם חטיבת יהודה, מג״ב ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול לתמיכת הפעילות כחלק מציון השבת הייחודית, זאת מתוך שמירה על ביטחון השוהים במרחב היישוב היהודי וכלל תושבי האזור".