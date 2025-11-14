מכלית נפט שעשתה את דרכה מאיחוד האמירויות לסינגפור סטתה בפתאומיות מהמסלול שלה – וכעת עושה את דרכה לעבר המים הטריטוריאליים של איראן. לפני התקרית, 3 סירות קטנות התקרבו למכלית במצר הורמוז

תקרית חריגה: חברת האבטחה הימית הבריטית "אמבר" דיווחה הבוקר (שישי) על אירוע שהתרחש בים במפרץ עומאן, כאשר מכלית נפט סטתה בפתאומיות מהמסלול שלה – וכעת עושה את דרכה לעבר המים הטריטוריאליים של איראן.

לפי הודעת החברה, האירוע התרחש במרחק של כ-40 קילומטר מחופי איחוד האמירויות. מכלית הנפט, שנושאת את דגל איי מרשל, הייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לסינגפור – כשלפתע שינתה את מסלולה המיועד.

על פי החשד, ייתכן שהספינה נחטפה – זאת לאחר שדווח כי שלוש סירות קטנות התקרבו אל המכלית בעת שהיא שטה מדרום למצר הורמוז. בחברת האבטחה הזהירו כי "מדובר ככל הנראה בתקרית ממוקדת מאוד".

גם סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה על "תקרית חשודה" שנרשמה באזור, וציינו כי הרשויות באיחוד האמירויות פתחו בחקירה. בהודעתם אמרו כי "כלי שיט באזור מתבקשים לשוט בזהירות ולדווח על כל פעילות חשודה