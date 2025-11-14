השירות המטאורולוגי מדווח על בוקר גשום וסוער במיוחד, כאשר גשמים כבדים החלו לרדת משעות הבוקר המוקדמות. עיקר המערכת מורגשת לאורך מישור החוף, מדרום הארץ ועד צפונה, במקטע שבין חדרה לאשקלון.
העיר שספגה את הכמות הגדולה ביותר בזמן הקצר ביותר היא אשקלון, שם ירדו לא פחות מ-70 מ"מ של גשם בתוך כשעה וחצי בלבד. בעקבות כך, דווח על הצפות במקומות רבים ברחבי העיר והכבישים.
אחריה בטבלת המשקעים הארצית נמצאת העיר חדרה עם 42 מ"מ שירדו מאתמול בערב. בתל אביב נרשמו 41 מ"מ, ובעכו נרשמו 35 מ"מ גשם.
גורמי החירום ממשיכים להתמודד עם אירועי מזג האוויר במוקדי ההצפות לאורך החוף. הציבור מתבקש להימנע מכניסה לאזורים מוצפים ולנקוט משנה זהירות בדרכים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים