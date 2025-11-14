נתוני הרייטינג של יום השידור האחרון מצביעים על חלוקת כוחות ברורה: קשת 12 שומרת על הובלה ברורה בפריים-טיים ובחדשות המרכזיות, כאשר ערוץ 14 מתייצב ככוח השני המוביל ברצועות האקטואליה. בעוד הדמות שמביאה הכי רייטינג לערוץ 14 היא ינון מגל, אמש היה זה יעקב ברדוגו עם נתון גבוה לתכניתו שמסכמת את השבוע.
ברצועת 19:00, המהדורה המוקדמת בקשת 12 מובילה עם נתון של 8.5%. התוכנית "סופשבוע – ברדוגו" בערוץ 14 רושמת נתון גבוה של 6.2% וממוקמת במקום השני, כשהיא עוקפת את "אזור מלחמה" ברשת 13 שקיבלה 5.9%. "שבע עם אילה חסון" בכאן 11 רשמה 3.8%, ו"שבע עם נוה דרומי" ב-i24News קיבלה 0.5%.
במהדורות החדשות של 20:00, חדשות 12 מובילה עם נתון של 11.3%. חדשות 14 שומרת על נתון גבוה משמעותית מהרצועה המקדימה עם 8.1%, וממוקמת שוב במקום השני. חדשות 13 רושמת 5.2%, ואחריה חדשות 11 עם 4.2%. חדשות i24News רשמה 0.7%.
ברצועת הפריים-טיים, התוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 מובילה את הטבלה עם נתון מרשים של 16.2%. במקום השני ניצבת התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 עם 7.6%, ואחריה "בואו לאכול איתי" בכאן 11 עם 7.4%. "המקור" ברשת 13 רשמה 4.2%. לאחר מכן, התוכנית "פתחי ושי" בערוץ 14 רושמת 5.5%.
ברצועת הלייט-נייט, "דוח מצב" בקשת 12 מוביל עם 6.6%. "הצינור" ברשת 13 מקבל 3.3%, ו"חדשות הלילה" בערוץ 14 משיג 3.2%, נתון גבוה יותר מ"חדשות הלילה" בכאן 11 שקיבלה 2.4%.
