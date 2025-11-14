נעצרו ארבעה תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים, שרכשו ציוד צבאי וכלי נשק שיכוונו כלפי יהודים, במה שמכונה בפיהם ׳המלחמה הגדולה באחרית הימים'

במהלך השבועות האחרונים החלה חקירה בשירות הביטחון הכללי וביחידה המרכזית במחוז ירושלים, בחשד להשתייכותם של ארבעה תושבי שכונת בית צפאפא, לארגון הטרור המדינה האסלאמית (דאע״ש).

בהכוונת שב"כ, במהלך התקופה האחרונה, עצרו בלשי ימ"ר ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים ארבעה חשודים בשנות ה-20 לחייהם. החשודים נחקרו, ומעצרם הוארך מעת לעת בבימ"ש.

מהחקירה בשב"כ וביחידה המרכזית של מחוז ירושלים, עלה כי ארבעת החשודים התומכים באידיאולוגיית המדינה האסלאמית (דאע״ש), צרכו באמצעות המרשתת, תכנים רבים של הארגון בהם גם תכני זוועה וסרטוני הרג מזירות לחימת הארגון בחו"ל.

בהשפעת תכני הארגון אותם צרכו, תכננו לרכוש ציוד צבאי, אמל"ח וכלי נשק על מנת להצטייד לקראת מה שמכונה בפיהם 'המלחמה הגדולה באחרית הימים' נגד היהודים. טרם מעצרם, ארבעת החשודים החלו להצטייד בציוד צבאי וכלי נשק ואף רכשו אקדח. אחד מהחשודים ציין בחקירתו כי מה שנתפס אצלו: "זה לטובת המלחמה הגדולה, האקדח אני אשתמש בו נגד היהודים או כל אדם שהוא לא מוסלמי".

כאמור, חוקרי המשטרה והשב"כ חשפו את כוונותיהם והם נעצרו על ידם ובחיפוש שערכו בלשי הימ"ר במתחם ביתו של אחד החשודים, אותר אקדח שהוסלק בתוך לול תרנגולות וציוד צבאי שנתפסו על ידי הכוחות.

עם סיום החקירה בשב״כ ובימ"ר ירושלים, התגבשה תשתית ראייתית נגד שניים מהחשודים, הוגשה נגדם הצהרת תובע וצפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום. מעצרם של החשודים הנוספים הוארך על ידי בית המשפט והחקירה בעניינם עודנה נמשכת.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול עם כוחות הביטחון לסיכול טרור, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל.