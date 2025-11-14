כוחות ביטחון והצלה שהוזעקו לזירת רצח בתל אביב, נתקלו במחזה מחריד כשראשו של הנרצח היה ערוף בסגנון דעא"ש: "אחד ממקרי הרצח המזעזעים והמחרידים שהיו בישראל"

אירוע אלימות מזעזע אירע אמש בתל אביב, כשגבר בן 30 נרצח ברחוב ניל"י. ממד"א נמסר כי "בשעה 22:33 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פצוע באירוע אלימות ברח' ניל"י בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 30, ללא סימני חיים עם סימני אלימות וקובעים את מותו".

על פי הדיווח של שמעו איפרגן באתר 'מאקו', לא מדובר בעוד מקרה רצח אלא באירוע מזעזע. על פי הדיווח, גורמי הצלה וביטחון שהגיעו לזירה נחשפו למחזה קשה כשראשו של הנרצח היה ערוף בסגנון דעא"ש.

גורם במשטרה שראה את הזירה אמר על האירוע: "אחד ממקרי הרצח המזעזעים והמחרידים שהיו בישראל".