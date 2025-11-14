פרשת חַיֵּי שָׂרָה היא פרשת השבוע החמישית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק כ"ג, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ח.
הפרשה נפתחת בתיאור מותה של שרה אשת אברהם. אברהם סופד לה ומבקש לקבור אותה בחברון ולשם כך הוא רוכש, בכסף מלא מאת עפרון החיתי, את מערת המכפלה. הדין ודברים עם עפרון ובני חת אודות הרכישה מתוארת בהרחבה בחלקה הראשון של הפרשה. עוד מסופר בפרשה על מציאת שידוך ליצחק ונישואי אברהם לקטורה וירושתו.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 16:05. יציאת השבת: 17:18
תל אביב
כניסת השבת: 16:21. יציאת השבת: 17:20
חיפה
כניסת השבת: 16:12. יציאת השבת: 17:18
באר שבע
כניסת השבת: 16:23. יציאת השבת: 17:21
אילת
כניסת השבת: 16:15. יציאת השבת: 17:23
חברון
כניסת השבת: 16:25. יציאת השבת: 17:19
גוש עציון
כניסת השבת: 16:25. יציאת השבת: 17:19
צפת
כניסת השבת: 16:12. יציאת השבת: 17:16
