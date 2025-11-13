אסון כבד: הותר לפרסום כי רב״ט אירמיאס בהתא, בן 18 ממעלה אדומים, התמוטט ונפטר בבסיס צה"ל בדרום הארץ מוקדם יותר היום (חמישי). בהתא היה טירון בבסיס ההדרכה של חיל הלוגיסטיקה.
בצה"ל אמרו כי נסיבות המוות נמצאות כעת בבדיקה, ומתקיים תחקיר רפואי בנושא. מטעמי צנעת הפרט וחיסיון רפואי, לא ניתן לפרט על הנסיבות הרפואיות.
בעקבות האירוע הקשה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, החליט למנות צוות מומחים בראשות אלוף-משנה.
מדובר צה"ל נמסר כי "אירמיאס ז״ל הועלה מדרגת טוראי לדרגת רב-טוראי לאחר מותו. צה״ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה".
