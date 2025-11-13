במהלך התרגיל והשבת תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. מהמועצה המקומית נמסר כי יש להישמע להוראות כוחות המשטרה

תרגיל ביטחוני במהלך שבת "חיי שרה" בקרית ארבע: לפי הודעת דוברות המועצה המקומית, מחר, יום שישי 14.11, מהשעה 06:00 בבוקר יתקיים תרגיל צבאי במרחב קרית ארבע חברון ובישוב היהודי בחברון.

במהלך התרגיל והשבת תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב. מהמועצה המקומית נמסר כי יש להישמע להוראות כוחות המשטרה והביטחון במרחב על מנת לשמור על הסדר לאורך השבת כולה.

משטרת מחוז ש"י, לוחמי צה"ל מחטיבת יהודה ומג"ב איו"ש יתפרסו בגזרה לשמירת ביטחון הציבור, הסדר הציבורי ומתן מענה בצירים ובדרכים, במטרה לאפשר הגעה בטוחה וניהול תקין של אירועי סוף השבוע.

בהתאם להנחיית כוחות הביטחון, השנה לא יתקיימו סיורים בקבר עותניאל בן קנז ובקסבה בחברון, ולא יתאפשר מעבר מהחרסינה למערת המכפלה דרך ציר "לפיד". הכניסה לאזורים אלו אסורה ומהווה סכנה.

צפי לעומסי תנועה משמעותיים בצירים 35 ו-60 במהלך יום שישי ועד כניסת השבת, וכן במוצאי שבת.

אלו הנחיות ההגעה ותחבורה לאזור: חניוני קריית ארבע ייפתחו לקהל הרחב ביום שישי 14.11.25, ומהם יופעלו הסעות ייעודיות ללא עלות לכיכר גרוס ולמערת המכפלה בשעות 10:00–15:00. במוצאי שבת יפעל השירות בכיוון ההפוך.

כניסת רכבים פרטיים ליישוב היהודי בחברון תותר עד יום חמישי 13.11.25 בשעה 10:00. לאורחי משפחות בחברון תתאפשר כניסת רכבים שאושרו מראש באפליקציה, על בסיס מקום פנוי בלבד.

לא תותר כניסה ויציאה של רכבים במהלך ימי שישי ושבת דרך אזור התעשייה. לא תותר כניסת נגררים וקרוואנים ליישוב היהודי בחברון. חניון "אליקים" בקריית ארבע ישמש כחניון ייעודי לנגררים וקרוואנים (בתשלום סמלי). נדרש רישום מראש.

יציאת קרוואנים תתאפשר רק במוצאי שבת (מהשעה 23:00) או ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב.

ואלו הנחיות בטיחות: חל איסור להדליק אש גלויה או גז בחניונים. לא תותר חנייה המפריעה לתנועה. תתבצע אכיפה וגרירת רכבים. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולנסוע דרך צומת אליאס, הכניסה המרכזית לקריית ארבע.

עוד באותו נושא שבת חיי שרה: "המציאות הביטחונית בחברון נמצאת בשליטה" 14:17 | עוז ישראל שוורץ 4 0 😀 👏

במועצה מדגישים כי בכל אירוע חריג יש להתקשר למוקד הבטחון, או לפנות לכוחות הבטחון בשטח.