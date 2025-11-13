חלל חטוף נוסף משתחרר: שעות אחרי שחמאס והג'יהאד האיסלאמי הודיעו על שחרור של חלל חטוף נוסף, בצה"ל אישרו כעת (חמישי) כי על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בדרום הרצועה, בה יועבר לידו הארון.
"צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים" נמסר. "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".
זהו החלל החטוף השני שישוחרר השבוע, אחרי השבתו של הדר גולדין הי"ד ביום ראשון האחרון. ברצועת עזה נותרו כעת ארבעה חללים חטופים בשבי החמאס: מני גודארד, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק.
שלמה
מענין שאלה שמפמפמים לשחרר את החללים הם אלה שמפמפמים לחופש דת, ולא שמים לב שזה סותר: אין שום סיבה להחזיר גופות מעזה חוץ מסיבות דתיות. והרי הם לא מאמינים בדת...19:56 13.11.2025
