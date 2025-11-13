שר הדתות מש"ס מלכיאלי לא הצליח לבטל את רפורמת הכשרות של כהנא, ובג"צ מורה היום למדינה להכיר ב"כשרות צהר" באופן רשמי לפי החוק הקיים

ש"ס לא חוקקה את ביטול רפורמת הכשרות ואחרי שלוש שנים בג"צ מחייב את הרבנות להכיר בכשרות של צהר.

עם הקמת הממשלה הוציא שר הדתות מלכיאלי צו המקפיא את רפורמת הכשרות של מתן כהנא, עד לתיקון החקיקה שאמורה לבטל את הרפורמה שעברה בימי ממשלת בנט-לפיד. החודשים עברו, החקיקה לא התקדמה וארגון צהר הגיש עתירה לבג"צ כדי שהמדינה תכיר בו כגוף כשרות על-אזורי, כמו שמאפשר החוק.

בג"צ הוציא לרבנות צו על תנאי שתנמק מדוע אינה מכירה בכשרות צהר, כגוף נותן הכשר ארצי, כפי שהרבנות הראשית מוכרת.

בפסק הדין כותבים שלושת השופטים, מינץ, שטיין ורונן : בבג"ץ 7059/23 ניתן צו על-תנאי המורה למשיבות 2-1 ליתן טעם מדוע לא יינתן לעותרת רישיון כגוף נותן הכשר בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות. המענה היחיד שניתן לשאלה שהצגנו, אחרי שורה ארוכה של ארכות, דחיות ועדכונים, הוא שחוק הכשרות הקיים עומד להשתנות באופן שישמיט את הבסיס לעתירה".

בינתיים ש"ס לא קידמה את החקיקה, השר מלכיאלי לא העביר את התיקון לרפורמת הכשרות של כהנא, ובחצי השנה האחרונה גם פרש מהממשלה על רקע חוק הגיוס. בסופו של דבר תיקון החקיקה המובטח לא יצא לפועל, ולשופטים לא נותרה ברירה אל להיצמד ללשון החוק.

בפסק הדין כותבים השופטים, כי הם הופכים את הצו לצו מוחלט: "לא נותר לנו אפוא אלא לקבל את העתירה ולהוציא מלפנינו צו מוחלט המורה למשיבות 2-1 להחליט האם העותרת זכאית לרישיון כגוף נותן הכשר בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק הכשרות הקיים; ואם כך הוא הדבר – להנפיק לעותרת רישיון כאמור".

בנוסף הטילו השופטים על המדינה לשלם לצהר 30,000 שקל הוצאות משפט.