במהלך דיון שהתקיים היום (חמישי) בבית הדין הצבאי, התקבלה החלטה משמעותית הנוגעת להמשך ההליכים המשפטיים נגד חיילי כוח 100.
כפי שדווח על ידי הכתבים מוריה אסרף ודורון קדוש, התובע הצבאי הראשי, אל"מ אלי לברטוב, הודיע בדיון כי ההחלטה הסופית לגבי כתב האישום נגד החיילים, תתקבל על ידי הפרקליט הצבאי הראשי החדש (הפצ"ר) שייכנס לתפקידו בעוד כשבועיים.
ההודעה התקבלה במסגרת הדיון שבחן בקשה לביטול כתב האישום שהוגש נגד החיילים.
בעקבות הודעת התובע, בית הדין הצבאי הורה על השהיית הליך הגישור שהתנהל בתיק בין הסנגורים לבין הפרקליטות הצבאית.
הבקשה להשהות את הגישור הוגשה על ידי עו"ד אבי עמירם, המייצג את אחד מחיילי כוח 100.
המשמעות המיידית של ההחלטה היא עצירת כלל ההליכים המשפטיים נגד חיילי כוח 100 בשלב זה. הליכים אלו יישארו מושהים עד לכניסת הפצ"ר החדש לתפקידו וקבלת ההחלטות על ידו בנוגע לניהול התיק הרגיש.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אלרואי
מי שפשע שישב בכלא מי שיזוכה שמח בשימחתו אבל לצערי הייתי שם והכל אמת היתה היתעללות יום יומית כוח מאה 99%קיצונים ימניים16:38 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלישע רייפן
יש לבטל את התיק מיידי16:33 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכן הפצ"ר החדש.16:40 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכן הפצ"ר החדש.16:40 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלרואי
מי שפשע שישב בכלא מי שיזוכה שמח בשימחתו אבל לצערי הייתי שם והכל אמת היתה היתעללות יום יומית כוח מאה 99%קיצונים ימניים16:38 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלישע רייפן
יש לבטל את התיק מיידי16:33 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר