לראשונה מזה שבועיים, אזעקות צבע אדום נשמעו בשדרות וביישובים מפלסים, ניר עם, ואיבים שבעוטף עזה. בצה"ל אמרו כי שוגר מיירט אחד לעבר מטרת שווא

השקט נשבר: אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (חמישי) בשדרות וביישובים מפלסים, ניר עם, ואיבים שבעוטף עזה, כשתושבי האזור דיווחו כי נשמעו פיצוצים חזקים באזור. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה – וזמן קצר לאחר מכן, נאמר כי מדובר בזיהוי שווא.

עם זאת, דובר צה"ל ציין כי שוגר מיירט אחד לעבר מטרת שווא, כשההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

כחצי שעה לאחר מכן נשמעו שוב אזעקות – הפעם ביישוב ניר עם שבעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה – ואחרי מספר דקות שוב נאמר כי מדובר בזיהוי שווא, כשמיירט שוגר לעבר מטרה.

זו הפעם הראשונה שבה נשמעו אזעקות צבע אדום ביישובי עוטף עזה מזה שבועיים. הפעם האחרונה שבה הופעלו אזעקות היה ב-30 באוקטובר, אז נשמעו התראות בכרם שלום – שהתבררו גם כן כזיהוי שווא. הפעם האחרונה שבה נרשם ירי מעוטף עזה לעבר ישראל היה ב-1 באוקטובר, כאשר יורטו 2 רקטות שנורו לעבר אשדוד וחוף ניצנים.