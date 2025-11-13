אוכלוסיית יפן הצטמקה בשנה אחת בכמעט מיליון איש – הירידה הגדולה בתולדותיה. ילודה נמוכה, הזדקנות מהירה

האוכלוסייה היפנית ממשיכה להצטמצם, הילודה הנמוכה במיוחד במדינה נותנת את אותותיה והאוכלוסייה במדינה הצטמקה בקרוב למיליון איש.

לפי נתוני הממשלה, מספר האזרחים היפנים פחת ביותר מ־900 אלף בני אדם במהלך השנה האחרונה. זהו שיא שלילי חדש, שממחיש את עומק המשבר הדמוגרפי שפוקד את יפן ואת הקושי של טוקיו לבלום את המגמה.

מה עומד מאחורי הירידה?

ילודה נמוכה במיוחד: צעירים רבים ביפן דוחים או מוותרים על הבאת ילדים, בין היתר בגלל עלויות מחיה גבוהות ולחצים תעסוקתיים.

אוכלוסייה מזדקנת במהירות: שיעור בני ה־65 ומעלה הולך וגדל, מה שמוביל לעלייה טבעית בתמותה.

הגירה מוגבלת: למרות ניסיונות אחרונים להקל מעט את מדיניות ההגירה, המספרים עדיין רחוקים מלהשפיע על מאזן האוכלוסייה.

ההשלכות: משבר כלכלי וחברתי

הצמצום באוכלוסייה משפיע כמעט על כל תחומי החיים:

מחסור חמור בכוח עבודה שמכביד על תעשיות רבות.

העמסת יתר על מערכות הבריאות והרווחה, שנדרשות לתת מענה לאוכלוסייה מבוגרת גדולה יותר.

התרוקנות אזורים כפריים, שבהם בתי ספר נסגרים ויישובים שלמים מתדלדלים.

פגיעה בצמיחה הכלכלית, שמתקשה להתרומם ללא כוח אדם צעיר.