חיי שרה: ויניסיוס ג'וניור הוא אחד השחקנים המוכשרים ביותר בדור הנוכחי של הכדורגל העולמי., אבל יש לו בעיה שהפתרון שלה אולי נמצא אצל עבד אברהם

ויניסיוס ג'וניור הוא אחד השחקנים המוכשרים ביותר בדור הנוכחי של הכדורגל העולמי. הבעיה שלו היא שהוא מוסח בקלות, בידי כל שחקן ואוהד שמתגרה בו. הפיתרון לבעיה של ריאל מדריד עם ויני נמצאת, בפרשת חיי שרה אצל אברהם.

לפני שבועיים הוא הוא הוחלף באל קאלסיקו, בו ניצחה ריאל מדריד את ברצלונה. הוא ירד זועם לחדר ההלבשה במקום לכבד את המאמן צ'אבי אלונסו. לאחר מכן הוא חזר אבל הנזק כבר נעשה.

עוד באותו נושא פרשת לך לך: ספורט זה דבר לא בריא! 12:59 | שמחה רז 2 0 😀 👏

הכדורגל לאורך ההיסטוריה מלא בשחקנים מוכשרים מאוד שנפלו בגלל בעיות מנטליות או בעיות אופי. כשמחפשים שחקן חשוב לדעת לא להסתכל רק על הכישרון שלו, אלא גם האופי שלו, כי זה מרכיב בסיסי להצלחה. אם ויניסיוס היה מצליח לשלוט בכעסים שלו, השמיים היו הגבול מבחינתו.

פרשת חיי שרה: התנאי הערכי של עבד אברהם

ויניסיוס מתקשר לרבקה אמנו ולפרשת חיי שרה, איך? אברהם שולח את עבדו לחפש אישה ליצחק עם תנאי אחד שתהיה ממשפחת אברהם ולא מבנות כנען. אבל העבד מציב עוד תנאי שרבקה עומדת בו בגדול, שתהיה אשת חסד אמיתית.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שמחה רז עם "בין קודש לספורט" לפרשת חיי שרה

העבד לא מסתפק בתנאי הטכני ורוצה גם תנאי ערכי. רק רבקה שמציעה לעבד להשקות אותו ואת הגמלים יכולה להיכנס למשפחת אברהם. רק כך נבנה עם ישראל. שבת שלום!

מזכיר שאני נמצא בכל הפלטפורמות, חפשו שמחה רז ברשתות החברתיות- פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם ובין קודש לספורט בטלגרם