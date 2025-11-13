הקצינים נפלו בקרב והחיילים שלהם שנפצעו החליטו לערוך אירוע הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתם בישיבת הגולן. משפחות הקצינים התרגשו עד דמעות מהמחווה: "סערות רגשות, עצום ומשמעותי"

התלמידים שנפצעו קשה בקרב מנציחים את המפקדים האהובים: אתמול (רביעי) התקיים בישיבת ההסדר הגולן טקס חגיגי, שבו הושלמה כתיבת ספר תורה שיזמו תלמידי הישיבה והוריהם, לעילוי נשמתם של שלושה קצינים גיבורים מגדוד צבר וגדוד שקד. המפקדים נפלו בקרבות הקשים בשכונת זייתון ברצועת עזה במלחמת 'חרבות ברזל'.

האירוע סימל את שיאו של תהליך כואב של אובדן ושיקום, כאשר גולת הכותרת הייתה המפגש המרגש והבלתי אמצעי בין שבעת הלוחמים הפצועים לבין הורי המפקדים שנפלו. ספר התורה נכתב לזכר המפקדים: רס"ן אייל שומינוב הי"ד (24) מכרמיאל, מפקד פלוגה שנפל מפגיעת נ"ט, רס"ן יפתח שחר הי"ד (25) ממושב פארן, מפקד פלוגה, וסרן איתי סייף הי"ד (24) מירוחם, מפקד המחלקה.

אייל שומינוב הי"ד, היה דמות נערצת מאד בקרב חייליו. הורי המחלקה, שהיו בדרכם לנחם את משפחת שומינוב, קיבלו את הבשורה הקשה על נפילתם של איתי ויפתח בדרך לניחום הוריו של אייל.

"זה ספר תורה מיוחד מאד שמחבר בין חלקים ורובדים שונים בחברה הישראלית", מסביר הרב יואל מנוביץ', ראש ישיבת ההסדר הגולן, "האסון בו נפצעו שבעת הלוחמים ונפלו איתי סייף, המ"מ שליווה את הבחורים מיום גיוסם, ויפתח שחר, קצין שלד"ג – הגיע שלושה ימים בלבד לאחר נפילתו של המ"פ אייל שומינוב". נקודה מצמררת נוספת באירוע כאשר את המבצע האחרון הקדישו הלוחמים לעילוי נשמת אייל והמבצע נקרא "מבצע אייל" על שמו של המפקד האהוב. באותה תקרית נפצעו עוד 3 לוחמים מהיחידה .

פלורה שומינוב, אימו של אייל הי"ד: "אנחנו עדין בסערת רגשות מאתמול, זה היה עצום מאד ומשמעותי. אנחנו עוסקים בהמון פרויקטים של הנצחה, זאת ההנצחה היחידה החשובה מבחינתי. זה הנצח. אייל התחזק מאד ורצה לעבור לירושלים, האירוע אתמול לקח אותנו לכל הרבה מקומות שהתרסקנו ונפלנו, אבל הנצח היה שם".

עוד אמרה שומינוב: "הרגשנו ממש את החיבור עם אייל. זה העיר את כל התאים בגוף וחיבר אותנו לאייל. אני לא יודעת אם יש מילה נרדפת לתודה. לא הבנו עד כמה זה ימשיך את דרכם. זו הפעם ראשונה שאנחנו באירוע הכנסת ספר תורה. לא תיארתי לעצמי כמה עוצמתי זה".

שחר וסייף נפלו בתקרית טרגית בה התפוצץ בית ממולכד בזייתון, ובאסון זה נפצעו קשה אותם שבעה לוחמים, כולם תלמידי ישיבת ההסדר הגולן. אתמול, כל שבעת הלוחמים הפצועים, שמתמודדים עדין עם פציעתם ועדין בשיקום ממושך, הגיעו לישיבה, פגשו את ההורים והשתתפו בשמחת הכנסת הספר.

יהודה שחר, אביו של יפתח שיתף לאחר האירוע: "הבעבוע של הרגש היה כשככול שהתקדמנו עם סיום כתיבת הספר יותר תלמידים נכנסו פנימה וכולם בשירה". חיים עזיזי, תלמיד הישיבה, שנפצע אף הוא באותה תקרית, ליווה את כתיבת הספר בניגון כינור. "זה היה רגע שיא", אומר יהודה, "להסתכל על העיניים של האנשים האלה ולראות את הכאב והשמחה הגדולה מתערבבים יחד. כתבנו את האותיות האחרונות בספר שמרכיבות את המילה ישראל. זה היה עוצמתי ומטלטל מאד".

"אנחנו מגיעים מעולם חילוני", משתף יהודה, "בהתחלה לא הבנו את משמעות האירוע, התקדמנו צעד צעד עם הדבר הזה עד שהגענו ליום הגדול. החיבור כאן באירוע הזה היה עבורנו ציון דרך משמעותי. המקום שגם הנשים לקחו חלק בתפירת המעיל של הספר, ריגשה אותי מאד". אפרת אימו של יפתח מוסיפה: "החיילים שנפצעו בתקרית אמרו לנו, אנחנו פה בזכות יפתח ואיתי הם הגנו עלינו בגופם. מתוך אחריות כלפיהם. הם הרחיקו את כולם וככה הם ביצעו את תפקידם. עכשיו הם רצו להחזיר והם החזירו משהו מאד מאד גדול".

"בדיוק לפני שנה ספר התורה החל את מסעו בביתנו בירוחם עת נכתבו בו האותיות הראשונות", שיתפה חיה סייף אימו של איתי באירוע, "והיום, כ"א חשוון תשפ"ו, זכינו להשלים את כתיבת האותיות האחרונות והכנסת הספר בקדושה ובשמחה, להיכל הישיבה כאן בחיספין". לאחר האירוע שיתפה חיה: "אנחנו עדין מרחפים בעוצמות מאד גבוהות. זה היה אירוע עוצמתי ומרגש מאד. זו ישיבה שאף אחד מהבנים שלנו לא למד בה, זה חיבור מיוחד כל כך בין כל הסגנונות בעם ישראל. לנו זה כל כך משמעותי. נותן המון כח".

מעיל ספר התורה מייצג את שלושת המפקדים הגיבורים, בו שולבו סמלי הנוף והשורשים שלהם: עץ שקד בצפון (אייל), שיח צבר במרכז, ליד ירוחם (איתי), שלדג על עץ שיטה בערבה (יפתח). "פשוט כל עם ישראל על מעיל אחד בספר התורה," אומר הרב מנוביץ.