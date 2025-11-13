לאחר שפורסם סוכלה חוליית ענק של מחבלים מארגון הטרור חמאס, בגוש עציון, צה"ל מפרסם תיעוד של לוחמי דובדבן במהלך הפעילות

הבוקר (חמישי) פורסם כי במבצע משותף של צה״ל, שב"כ ומשטרת ישראל בבית לחם, סוכלה בשבועות האחרונים תשתית מרכזית של מחבלים מארגון הטרור חמאס, שפעלו ותכננו להוציא לפועל פיגועי תופת וירי נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל.

כוחות מילואים של חטיבת עציון, כוחות יחידת דובדבן והלוט״ר עצרו כ-50 מחבלים שהועברו לחקירה בשב"כ. הכוחות ביצעו יותר מ-15 פעילויות שונות בעומק, חלקן פעילויות מסוערבות לאור יום, כשבאחת מהן אותר והוחרם נשק מסוג ׳M16׳. אחת מחוליות המחבלים הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי. סיכול התשתית מנע פיגועי תופת וירי רחבי היקף, אשר היו עלולים לגבות מחיר כבד של חיי אזרחים וחיילים רבים.

