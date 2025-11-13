שרת החינוך לשעבר, לימור לבנת, הודתה בכל האישומים בתיק תאונת הדרכים שנחשף לראשונה על ידי העיתונאי אבישי גרינצייג, והתביעה מבקשת להטיל עליה 14 חודשי פסילה ומאסר על תנאי

שרת החינוך לשעבר, לימור לבנת, הודתה והורשעה היום (חמישי) בכל סעיפי האישום שיוחסו לה במסגרת פרשת תאונת הדרכים בה הייתה מעורבת ושנחשפה ע"י העיתונאי אבישי גרינצייג.

בדיון שהתקיים היום ביקשה התביעה לגזור עליה 14 חודשי פסילה מנהיגה וכן מאסר על תנאי. גזר הדין בעניינה של לבנת ייקבע בדיון נפרד שיתקיים בהמשך.

תיעוד בלעדי: השרה לשעבר לימור לבנת מבצעת תאונת פגע וברח, פוצעת נהגים מאחוריה ולפניה – ומותירה מאחור אישה פצועה קשות בידה. אבישי גרינצייג עם התיעוד והפרטים | @avishaigrinzaig pic.twitter.com/sr5OJEGuzo — i24NEWS (@i24NEWS_HE) July 9, 2025

על פי כתב האישום, לבנת הייתה מעורבת בתאונת דרכים שבה נפגעה אישה ונגרם נזק לכלי רכב. למרות זאת עזבה את המקום. בהמשך, כך עולה מהעדויות, המשיכה בנסיעה מהירה והתנגשה ברכב נוסף שעמד לפניה. בעקבות ההתנגשות נגרמו נזקים לכמה כלי רכב נוספים ונפגעו מספר אנשים.

במהלך הדיון ציין נציג התביעה: "על אף העובדה כי הנאשמת גרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם ונגרם נזק לרכבים, עזבה הנאשמת את מקום התאונה. ואם לא די בכך, התקדמה מהמקום בנסיעה מהירה, התנגשה ברכב שלפניה וגרמה לתאונה בה ניזוקו מספר כלי רכב ונפגעו מספר אנשים. בסך הכל תשעה כלי רכב נפגעו. הנאשמת גרמה במעשיה למספר פגיעות תוך שהיא מנסה להימלט מהמקום ומשאירה את הנפגעת מאחור".

עוד באותו נושא צפו: לימור לבנת הייתה מעורבת בתאונת פגע וברח 21:13 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

כזכור, גרינצייג שחשף את הפרשה ביולי האחרון אוים על ידי לימור לבנת בתביעת דיבה לאחר שלטענתה הכתבה חוטאת למציאות ופוגעת בשמה הטוב.