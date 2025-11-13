הדר בן חמו ואורטל ברזילי מדברות על נושא שכולנו מתמודדים איתו, גם אם אנחנו לא מודים בזה בקול: גיל. כמה באמת הגיל הביולוגי שלנו קובע, ומה קורה כשהוא לא תואם את מה שאנחנו מרגישות בפנים

הדתיות האלה פרק 18. בפרק מרגש, שנון ומעורר מחשבה, הדר בן חמו ואורטל ברזילי מדברות על נושא שכולנו מתמודדים איתו, גם אם אנחנו לא מודים בזה בקול: גיל. כמה באמת הגיל הביולוגי שלנו קובע, ומה קורה כשהוא לא תואם את מה שאנחנו מרגישות בפנים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדתיות האלה פרק 18: גיל

להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים – לחצו כאן

הפרק נוגע בדיוק במקום הזה שבין הגוף לנפש – כשאנחנו מרגישות צעירות מבפנים אבל המראה, הילדים או החברה מזכירים לנו אחרת. הדר ואורטל מדברות על הפער שבין הגיל הרשמי לגיל הפנימי, על הפחד מהזדקנות, הרצון להישאר צעירות לנצח, והלחץ להיות “במקום הנכון בזמן הנכון”.

ומה קורה כשלא? כשאת מתחתנת מאוחר, יולדת מאוחר, מתחילה קריירה אחרי כולם – והחיים שלך פשוט לא מתיישרים עם הלו"ז החברתי? השתיים מדברות בגילוי לב על המחירים של לא להיות בקצב של כולם – התחושה שאת “מאחרת לרכבת”, שהעולם מתקדם ואת עוד לא. ובצד השני – גם על החופש שיש בלא להסתנכרן עם הציפיות, ולבחור את הקצב שלך.

הן מתבוננות בתרבות שבה הנעורים הפכו למטבע יופי וכוח, ומדברות על איך זה משפיע עלינו כנשים, כאמהות, וכבנות דור שחיות בין שני עולמות – זה שמעריץ צעירות וזה שמצפה שנהיה חכמות, יציבות, “בוגרות”.

עוד באותו נושא "הדתיות האלה" פרק 17: אשמה – הרגש שכולנו חיים איתו ושותקים 20:29 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אבל כמו תמיד אצל “הדתיות האלה”, גם הנושא הכבד מקבל טיפול עם חיוך. הדר ואורטל מצליחות להפוך את הדילמות של הגיל לשיחה כנה ומצחיקה על החיים עצמם – על הזמן, על הגוף, על מה נשאר בנו נערי גם אחרי גיל ארבעים, ועל המקום שבו הגיל כבר לא הגדרה – אלא בחירה איך לחיות את החיים בכל שלב שלהם.

פרק מלא בלב, הומור ודיוק רגשי, שמזכיר שגיל הוא רק מספר – אבל הדרך שבה אנחנו חיות אותו, היא כבר סיפור אחר לגמרי.