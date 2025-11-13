כתב אישום הוגש נגד מנהלת גן בנתניה, הלן גלייזר, בת 49, שמואשמת בעשרות מקרי תקיפה אכזריים כלפי פעוטות בגן בגילאי שנה עד שנתיים

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום נגד מנהלת גן בנתניה, הלן גלייזר, בת 49, שמואשמת בעשרות מקרי תקיפה אכזריים כלפי פעוטות בגן, בגילאים בין שנה לשנתיים.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד דפנה גסנר-פרנבך מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), הנאשמת לאורך זמן ובעשרות מקרים שונים, תקפה באופן אכזרי שמונה פעוטות שהיו תחת השגחתה במעון בניהולה.

בחלק מהמקרים, הטיחה הנאשמת את הפעוטות בחוזקה במזרן כשלא נרדמו, טילטלה, הניפה אותם באוויר, דחפה את ראשם לרצפה, כיסתה בשמיכה בכוח ומשכה בשיערם. הנאשמת הפעילה אלימות פיזית קשה כלפי הפעוטות כל עת שלא התיישרו עם דרישותיה והניפה לעברם יד בצורה מאיימת.

לעתים, האכילה את הפעוטות בכוח ומשסרבו לאכול, אחזה בראשם ודחפה להם את האוכל לפה. כאשר בכו, הכתה הנאשמת את הפעוטות, סטרה להם בפנים ודחפה לפיהם בכוח מוצץ וכריכים. על אף בכי התינוקות, לעתים כתוצאה ממעשיה הקשים של הנאשמת, התעלמה מכך, לא ניגשה אליהם וחזרה להתעסק בניידה באדישות מוחלטת.

כתב האישום מייחס לנאשמת שמונה אישומים בגין ביצוע עבירות רבות של תקיפה בנסיבות מחמירות ותקיפת חסר ישע על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש. יחד עם כתב האישום, הגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט בקשה להורות על המשך איסור עיסוק של הנאשמת בעבודה הכרוכה בהשגחה ובטיפול בילדים.