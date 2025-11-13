המשטר האיראני מגביר את פעילות אתר "ParsToday" אתר תעמולה איראני בשפה הפרסית שמטרתו להשפיע על דעת הקהל בישראל

לאחר שראש הממשלה נתניהו, חשבונות המזוהים עם המוסד וגורמים בכירים נוספים בישראל פנו פעם אחר פעם לאזרחים האיראניים בפרסית, נראה כי משטר האייתולות החליט לנסות ולהחזיר באותו מטבע.

המשטר פתח מחדש אתר תעמולה בעברית בשם "ParsToday", ומשדרים ומפיצים דרכו תעמולה איראנית, פרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית בעברית.

האתר מתפקד כחלק מזרוע התעמולה האיראנית "Pars international" תחת משמרות המהפכה, אשר מפעילים דפים דומים באנגלית ברשתות, כמו דף האינסטגרם "Pars today English", שמשמש את האיראנים כעמוד הפצת תעמולה מאז תחילת המלחמה לאחר השביעי באקוטובר.

אתר התעמולה המחודש של האיראניים כולל בתוכו פרסומים מחמיאים לאיראן, כמו זכייה במדליות אולימפיות, איומים מצד בכירי המשטר כנגד ישראל, ותיעודים ודיווחים על כלי נשק חדשים של זרועות הביטחון של המשטר האיראני.

בנוסף כוללים הפרסומים שימוש בשפה שמציגה את ישראל כתוקפן האזורי, או השפלה של נבחרי ציבור. באתר מוגדרים החטופים הישראלים וגופותיהם כ"שבויי מלחמה", מחבלי חמאס מוצגים כ"לוחמי חופש", והחזקתם של החטופים מוצגת כאינטרס של ראש הממשלה נתניהו וגורמי שלטון נוספים, ושחרורם מוצג כאצילות של מחבלי חמאס.

עוד באותו נושא סכנה לישראל? איראן חשפה את הנשק החדש והחמקני שלה 14:05 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

האתר נותן במה רחבה לכתבות אנטי-ישראליות או כאלה שנועדו להשפיע על הרצון הישראלי להתמיד במלחמה, כמו כתבות הפחדה בנושא חרמות אנטי-ישראליות באירופה וכתבות על הצלחות המשטר האיראני בנושאים כמו דלק טילים, פיתוח כלי נשק ועוד.

פעילותו של האתר צומצמה משמעותית בתקופה מאז מלחמת 12 הימים בין איראן וישראל, וכתבות בודדות הועלו בו לאורך הימים מאז, אך כעת נראה שהאיראנים מחזירים את האתר לפעילות לאורך השבועות האחרונים ומגבירים את התפוקה בו, בניסיון כל שהוא להשפיע על דעת הקהל בישראל, אולי בקשר להפסקת הלחימה בעזה.